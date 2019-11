Illuminate su Rai 3 giovedì 7 novembre il docu-film su Virna Lisi

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 7 novembre 2019)su Rai 3Bianca Guaccero raccontaProsegue l’appuntamento in seconda serata dopo A Raccontare Comincia Tu, conil ciclo di-fiction prodotte da Anele per Rai Cinema che ripercorre la vita di alcune importanti donne italiane: 4 appuntamenti, 4con 4 donne. La storia di, pluripremiata attrice italiana, è al centro del terzodi2 in ondain seconda serata su Rai3. A guidare il racconto del terzodiretto da Maria Tilli, è l‘attrice e conduttrice Bianca Guaccero. La narrazione inizia dagli esordi nello spettacolo dia soli tredici anni, passando per le sue prime esperienze nel cinema italiano, fino ad arrivare alla chiamata da Hollywood e agli eccezionali successi americani dove viene acclamata come una diva. Ilricostruisce la ...

direfuturo_ : ‘Il lato nascosto della Luna’, la prima puntata della nuova serie di ‘Illuminate’, in onda su Rai Tre, è dedicata a… - marespo09 : RT @lavibiagiotti: Con grande emozione vi comunico che stasera va in onda su Rai 3 intorno alle 23 in seconda serata il docufilm “Laura Bia… - Gianna43851140 : RT @Raiofficialnews: La puntata di #ARaccontareCominciaTu con ospite Loretta Goggi sfiora 1,4milioni. Trend positivo per la 2^ serata, con… -