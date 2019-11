Gara di solidarietà per adottare Giovannino | bimbo con malattia rara

Gara di solidarietà per adottare Giovannino - il bimbo malato abbandonato in ospedale dai genitori : Giovannino, un bambino di tre mesi affetto da Ittiosi Arlecchino, patologia così rara da colpire non più di un neonato su un milione, è ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Torino, dove è stato "abbandonato" dai genitori. Il primario del reparto di ginecologia ed ostetricia: "La loro stata una scelta molto sofferta, dettata forse anche dalla paura delle spese da affrontare. Però gli hanno donato la vita, ora noi gli troveremo una ...

Nato malato e abbandonato : Gara di solidarietà per Giovannino : Giovannino, così lo hanno chiamato in ospedale, ha 4 mesi. È Nato ad agosto al Sant’Anna di Torino e qui è ancora adesso. Non ha una casa a cui tornare perché i genitori hanno deciso di lasciarlo qui dove aver scoperto la sua malattia. Il piccolo, concepito con la fecondazione eterologa, ha l’Ittiosi Arlecchino. È una patologia rarissima, un caso su un milione di nati. Non può esporsi alla luce solare, ha gravi difficoltà ...

Ha l'Ittiosi Arlecchino - Gara di solidarietà per adottare Giovannino - abbandonato a 4 mesi in ospedale : È stato abbandonato subito dopo la nascita, avvenuta tramite fecondazione assistita, quando i suoi genitori hanno scoperto che era affetto da una rarissima e al momento incurabile patologia...

Ittiosi Arlecchino - Gara di solidarietà per adottare Giovanni (4 mesi) abbandonato in ospedale : Il piccolo Giovannino, nato con una rara e gravissima malattia all'ospedale di Sant'Anna di Torino, è stato abbandonato dai genitori. Ancora nessuno si è proposto per...

Nasce con Ittiosi Arlecchino - abbandonato in ospedale : Gara di solidarietà per adottare Giovanni : Il piccolo Giovannino, nato con una rara e gravissima malattia all'ospedale di Sant'Anna di Torino, è stato abbandonato dai genitori. Ancora nessuno si è proposto per...

Nasce con Ittiosi Arlecchino - i genitori lo abbandonano : Gara di solidarietà per adottare Giovannino : Il piccolo Giovannino, nato con una rara e gravissima malattia all'ospedale di Sant'Anna di Torino, è stato abbandonato dai genitori. Ancora nessuno si è proposto per...

“Voglio poter vedere la mia amica” - Gara di solidarietà per ridare la vista al 16enne Zaid : Zaid Garcia è rimasto vittima di un terribile incidente domestico che lo ha lasciato terribilmente mutilato e sfigurato. Ha deciso di chiedere aiuto a tutti per potersi sottoporre a un delicato e costoso intervento chirurgico e per lui è scatta una gara di solidarietà che è riuscita a raccogliere oltre 300mila dollari.Continua a leggere