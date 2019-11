Cesena | intera classe si vaccina contro l' influenza per permettere al compagno di tornare

Fonte : repubblica

(Di giovedì 7 novembre 2019) E' accaduto in una primaria. Il bimbo colpito da una leucemia che lo espone al rischio di infezioni. L'Ausl: "Un gesto di responsabilità e generosità"

