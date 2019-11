“Batteri coliformi” Acqua minerale ritirata dal mercato | l’annuncio del ministero

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 7 novembre 2019) Richiamato un lotto dieffervescente naturale ‘di Nepi’ in bottiglie di vetro “per la presenza di batteri. L’avviso è stato pubblicato sulla pagina deldella Salute. Il numero di lotto è N9183A e la scadenza è 1 luglio 2021. L’richiamata è stata imbottigliata dadi Nepi Spa, nello stabilimento di località Graciolo a Nepi, in provincia di Viterbo. L’aziendadi Nepi interviene sul caso del lotto richiamato precisando che “è da escludere che la presenza dei coliformi possa dipendere o essere ricollegata, anche indirettamente, al proprio processo di imbottigliamento, in quanto le fonti, le linee di produzione e il magazzino presso lo stabilimento sono sottoposti ad analisi giornaliere da parte dell’azienda e a controlli periodici da parte degli organi sanitari”.L’azienda comunica inoltre in una nota “di aver attivato a ...

Consumatrici : Batteri coliformi nella bottiglia di vetro: ritirata l'acqua minerale di Nepi - romasulweb : Acqua di Nepi, richiamato un lotto per presenza di batteri coliformi - FEMsrl : Acqua di Nepi, richiamato un lotto per presenza di batteri coliformi -