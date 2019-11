Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 7 novembre 2019)'maglia nera' d'Europa pernel 2020 e nel 2021, nessun segnale "significativo" di ripresa dell'economia, peggioramento della dinamica delanche a causa delle due misure bandiera del governo giallo-verde, reddito di cittadinanza e Quota 100', confermate dall'attuale esecutivo. Il quadro sull'che emerge dalle previsioni di autunno delle Commissione europea e' fosco. Tuttavia, "il clima e' cambiato", dice Pierre Moscovici, e Bruxelles non intende aprire una procedura per violazione della regola delnei confronti del nostro paese: la manovra del governo non sara' respinta. Il titolo delle previsioni della Commissione dedicato all'e' gia' un programma: "L'combatte per uscire dalla depressione e dalla bassa", si legge nel documento Ue. E infatti il Paese "non mostra ancora segnali di una ripresa significativa".Quest'anno la ...

ilfogliettone : Aumenta il debito pubblico e crescita nulla (0,1%), Italia 'maglia nera' d'Europa - - Elisa34012803 : RT @CieloItalia: Deciso aumento del debito italiano nelle previsioni Ue d'autunno: nel 2019 salirà a 136,2%, .2020 a 136,8%. MICA L HANNO… - CieloItalia : RT @CieloItalia: Deciso aumento del debito italiano nelle previsioni Ue d'autunno: nel 2019 salirà a 136,2%, .2020 a 136,8%. MICA L HANNO… -