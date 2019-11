Salvini | “Balotelli non è un modello Gravina faccia il suo | è l’allenatore che decide”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Rincara la dose Matteo. Dopo aver affermato che un operaio dell’Ilva vale più di dieci Balotelli, è tornato sulla questione relativa all’attaccante del Brescia non cambiando il suo punto di vista. Ricordiamo che il tutto nasce dopo i fatti di domenica pomeriggio, dove il centravanti italiano ha reagito ai cori razzisti dei tifosi scaligeri scaraventando il pallone verso la tribuna. Poi le parole durissime di Castellini, della città di Verona e di Balotelli stesso, in risposta a chi lo condannava. Adesso,è intervenuto nuovamente sull’argomento. “ha detto che convocarlo in Nazionale sarebbe un segnale straordinario dopo quanto accaduto? Lasci che l’allenatoreil suo. Secondo me in Italia ci sono tanti giocatori migliori di Balotelli, non spetta al presidente della Figc decidere chi gioca e chi no. Posso dire che per me ...

