Ilva | per Conte la trattativa si fa difficile | ora ArcelorMittal chiede 5mila

Ilva - Arcelor alza la posta per restare : 5mila esuberi - scudo penale e risolvere il problema dell’altoforno 2. Consiglio dei ministri fiume : Cinquemila esuberi, il ritorno dello scudo penale e anche una norma ad hoc per ‘tenere in vita’ l’altoforno 2 che rischia di essere spento dalla magistratura. ArcelorMittal pone tre condizioni per non riconsegnare le chiavi dell’Ilva e disimpegnarsi dal rilancio dell’acciaieria più grande d’Europa, lasciando il governo tra meno di un mese con 10.777 operai sul groppone e le società del gruppo che fu della ...

Ilva - con Mittal trattativa in salita. Per Conte nodo decreto - primi scioperi : trattativa tutta in salita tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Un vertice di tre ore a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e Lakshmi Mittal, patron della multinazionale, e suo...

ArcelorMittal - il vero piano di Luigi Di Maio e Gianluigi Paragone : cacciarli per nazionalizzare l'Ilva : La questione Ilva non rappresenta un problema solo (per modo di dire) per quei 10mila italiani che resteranno senza lavoro e per quel Paese che si vedrà sottratto dell'1,4 per cento del Pil. Il sito di Taranto è un cavillo anche per il governo e, in particolar modo, per i Cinque Stelle che da sempre

Ex Ilva - le 5 domande chiave per capire la crisi : le promesse di ArcelorMittal nel 2018 - lo scudo penale - il mercato dell’acciaio e gli operai : Immunità penale, altoforno 2, tonnellate di acciaio, articolo 47, prescrizioni. Nel pieno dell’ultima crisi dell’Ilva di Taranto, mentre il governo cerca una soluzione per far andare avanti l’affitto degli impianti con ArcelorMittal, ecco cinque domande e risposte per capire di cosa discute la politica e in quale situazioni si trovano gli operai della più grande acciaieria d’Europa. Quanti sono in questo momento gli ...

Ilva - tre ore di vertice a palazzo Chigi. ArcelorMittal attiva ritiro da Taranto - I sindacati si dividono sullo sciopero : Fiato sospeso e bocche cucite sulla trattativa tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Il tavolo a palazzo Chigi si è chiuso dopo circa tre ore ma nessuno dei membri del governo o...

Ilva - in corso vertice a palazzo Chigi. Conte : impegni si rispettano. I sindacati si dividono sullo sciopero : È cominciato intorno alle ore 12 a palazzo Chigi l'incontro tra il governo e i vertici dell'ArcelorMittal sulla vertenza dell'ex Ilva. Per l'Esecutivo sono presenti il...

Il sindacato FIM CISL ha indetto uno sciopero degli operai dell’ex Ilva di Taranto a partire dalle 15 di mercoledì : A partire dalle 15 di oggi ci sarà uno sciopero degli operai dell’ex stabilimento ILVA di Taranto, indetto per ora da un solo sindacato FIM CISL (Federazione Italiana Metalmeccanici). Lo ha annunciato questa mattina il segretario generale Marco Bentivogli a

Ex Ilva - Provenzano : “Pronti a tutto perché produzione vada avanti. Nuovo scudo penale? Ragioniamo su norma generale” : Per l’ex Ilva “è improprio parlare di scudo e di immunità. Noi stiamo ragionando su una norma generale e astratta, che superi il vaglio di costituzionalità e che sancisca un principio semplice: chi inquina paga ma chi deve attuare un piano ambientale non può rispondere per colpe altrui o del passato”. A dirlo il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, prima del vertice a Palazzo Chigi tra governo e ArcelorMittal ...

Ilva - in corso vertice a palazzo Chigi. La Fim-Cisl proclama lo sciopero. Conte ottimista : impegni si rispettano : È cominciato intorno alle ore 12 a palazzo Chigi l'incontro tra il governo e i vertici dell'ArcelorMittal sulla vertenza dell'ex Ilva. Per l'Esecutivo sono presenti il...

Ex Ilva - Conte : «Faremo di tutto per rispetto impegni» : «Sono fiducioso: la linea del governo è che gli accordi contrattuali vanno rispettati e in questo caso riteniamo non ci siano giustificazioni per sottrarsi. Ci confronteremo e il governo...

ARCELORMITTAL - VERTICE A PALAZZO CHIGI PER L'EX Ilva/ Renzi "Smettiamola di litigare" : ARCELORMITTAL, VERTICE a PALAZZO CHIGI per L'EX stabilimento ILVA. Il commento del leader di Italia Viva, Matteo Renzi "Basta litigi"

ArcelorMittal avvia la procedura per restituire ai commissari gli stabilimenti dell'ex Ilva : Arcelor Mittal Italia avvia formalmente la procedura per restituire ai commissari gli stabilimenti dell’Ex Ilva, acquisiti nel 2018, e presenta al Mise e per conoscenza ai commissari la richiesta di avvio della cessione del ramo d’azienda che coinvolgerà 12 siti per un totale di 10.777 dipendenti del perimetro aziendale oggetto di trasferimento ai commissari.La retrocessione dei rami d’azienda e il conseguente ...

Ex Ilva - ArcelorMittal avvia la procedura per restituire ai commissari stabilimenti e 10.777 dipendenti. Fim : “Sciopero subito” : Arcelor Mittal Italia ha avviato formalmente la procedura per restituire ai commissari gli stabilimenti dell’ex Ilva e presentato al ministero dello Sviluppo, e per conoscenza ai commissari, la richiesta di avvio della cessione del ramo d’azienda che coinvolgerà 12 siti per un totale di 10.777 dipendenti del perimetro aziendale oggetto di trasferimento. La Fim Cisl ha deciso di proclamare subito lo sciopero. La retrocessione dei rami d’azienda e ...