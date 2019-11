Ilva | in corso vertice a palazzo Chigi Conte | impegni si rispettano I sindacati si

Ilva - a Palazzo Chigi in corso il vertice<br> tra il governo e ArcelorMittal : Potrebbe essere un giorno decisivo quello di oggi nell'ambito della crisi Ilva . Il governo , infatti, incontra a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal per discutere della risoluzione del contratto chiesta dal colosso anglo-indiano. Da una parte ci saranno il Premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dall'altra l'ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli, il numero uno della famiglia ...

Ilva - in corso vertice a palazzo Chigi. La Fim-Cisl proclama lo sciopero. Conte ottimista : impegni si rispettano : È cominciato intorno alle ore 12 a palazzo Chigi l'incontro tra il governo e i vertici dell'ArcelorMittal sulla vertenza dell'ex Ilva . Per l'Esecutivo sono presenti il...

Trofeo Matteotti 2019 : il percorso ai raggi X. Attenzione a MontesIlvano Colle : Mentre domenica 22 settembre si aprirà il Campionato del Mondo 2019 nello Yorkshire, in Italia andrà in scena la settantaduesima edizione del Trofeo Matteotti. Saranno 195 i chilometri con partenza e arrivo a Pescara su un tracciato uguale a quello dello scorso anno, con 15 chilometri da ripetere per tredici volte nel circuito cittadino della cittadina abruzzese. Il tutto su un percorso leggermente mosso ma senza grandi difficoltà altimetriche ...