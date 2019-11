Ilva | i conti in tasca ad ArcelorMittal | guadagni a breve | perdite nel lungo

Ex-Ilva - Patuanelli : «Siderurgia essenziale - garantiremo continuità» : Secondo ilministro per lo Sviluppo economico una «norma ad hoc» per introdurre uno scudo penale circoscritto agli stabilimenti di Taranto non è «praticabile»: «Una norma di ampio respiro potrà invece essere presa in considerazione se necessario, l'azienda non ha posto questo problema»