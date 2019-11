Combinata nordica | le squadre A e B pronte per un raduno in Svizzera | la lista degli otto

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 6 novembre 2019)inper leA e B di: ecco gliconvocati del direttore tecnico Rigoni Da Livigno a Davos. Prosegue la preparazione pre-stagionale delleA e B di, che dopo ilterminato lo scorso 28bre nella località in provincia di Sondrio, si ritroveranno in terraper una nuova sessione di allenamenti, il cui è previsto per la giornata di mercoledì 6 novembre. Questi i convocati diffusi dal direttore tecnico Federico Rigoni: Samuel Costa, Alessandro Pittin, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Lukas Runggaldier, Manuel Maierhofer, Veronica Gianmoena e Giulio Bezzi. Lavoreranno quotidianamente con loro, fno al 10 novembre, i tecnici Ivan Lunardi, Pietro Frigo, Michele Giuliani e Franco Norbiato. L’obiettivo è quello di arrivare nella miglior condizione fisica in occasione del primo impegno stagionale in ...

