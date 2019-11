Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 6 novembre 2019): immagino che questa frattura sia irreparabile e porterà al divorzio tra Ancelotti e De Laurentiis A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la Rete”, è intervenuto Ciccio, ex calciatore, per parlare degli ultimi avvenimenti in casa Napoli e di Ancelotti. Queste le sue parole riportate da forzazzurri.net: “Di scazzottate ne sono accadute e ne accadranno ancora tante altre negli spogliatoi delle squadre, ma dopo il momento di rabbia si trova l’unione, quello che è accaduto a Napoli invece è diverso. Tutti sono contro tutti e chi ha da perdere in questa situazione è il Napoli. Per venir fuori da questo momento, tutti devono fare un passo indietro. Ancelotti è andato indaseguendo le direttive dell’azienda, non ha fatto gruppo con lae questoche c’è unatrae allenatore in ...

Enzovit : Colonnese: ”Ancelotti in ritiro ieri sera da solo evidenzia una rottura tra squadra e allenatore” - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: Irrecuperabile il rapporto tra #Ancelotti e #DeLaurentiis, la frattura è totale! Trovato già il sostituto? https://… - _SiGonfiaLaRete : Irrecuperabile il rapporto tra #Ancelotti e #DeLaurentiis, la frattura è totale! Trovato già il sostituto? -