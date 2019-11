Arrestato un uomo per la strage di mormoni in Messico | aveva con sé due ostaggi

Strage mormoni in Messico - Arrestato un uomo : trovato con due ostaggi legati e imbavagliati : La polizia messicana ha arrestato una persona sospettata di essere coinvolta nell'attacco contro un gruppo di mormoni al confine con gli Stati Uniti. L'Agenzia ministeriale per le indagini penali (Amic) ha reso noto che al momento della cattura l'individuo aveva con sé due ostaggi legati e imbavagliati nelle colline di Agua Priests, nello Stato di Sonora.Continua a leggere

Ricca donna d’affari uccisa e nascosta in un freezer : Arrestato un uomo - ha confessato : È stata torturata, uccisa e infine fatta a pezzi e i suoi resti sono stati nascosti all'interno di un freezer. L'efferato delitto in Thailandia di una Ricca donna d’affari di 58 anni è stato risolto dopo poche settimane: il presunto assassino, un 39enne, è stato fermato dalla polizia. Aveva prelevato milioni dal conto della vittima.Continua a leggere

Ucciso in Svizzera l'hair stylist di Ronaldo - Arrestato un uomo : Ricardo Marques Ferreira, 40enne hair stylist portoghese del calciatore Cristiano Ronaldo, è stato trovato morto in una camera d’albergo di Zurigo in Svizzera. Lo riportano i media portoghesi e svizzeri, aggiungendo che un brasiliano di 39 anni è stato arrestato per omicidio.Il corpo della vittima sarebbe stato trovato venerdì da un addetto alle pulizie sul letto della sua stanza, piena di sangue e con un forte odore ...

Milano - picchiava la moglie e abusava della figlia di lei : Arrestato un uomo di 44 anni con precedenti : picchiava ripetutamente la compagna 41enne e aveva compiuto atti sessuali nei confronti della figliastra di 14 quando la ragazzina aveva solo 12 anni. Per questo è stato arrestato a Milano un 44enne italiano accusato di maltrattamenti, violenza, lesioni e atti sessuali verso minori. L’uomo, già incriminato e processato per maltrattamenti, reato per il quale era stato assolto in appello nel 2015, ha precedenti anche per spaccio ed è stato ...

Un uomo è stato Arrestato dopo aver sparato e ferito due persone davanti a una moschea a Bayonne - in Francia : Un uomo è stato arrestato dopo aver sparato e ferito due persone davanti a una moschea a Bayonne, nel sud ovest della Francia, dicono i giornali francesi citando la polizia. Sembra che l’uomo arrestato abbia circa 70 anni. Una delle

Francia - Arrestato uomo che si era asserragliato in un museo. Aveva imbrattato la facciata con scritte in arabo : È stato arrestato dopo circa cinque ore l’uomo che questa stamattina intorno alle 6 si è asserragliato all’interno del Museo archeologico di Saint-Raphael, in Costa azzurra. Secondo quanto ricostruito da Nice Matin si tratta di un magrebino di 25 anni che ha anche imbrattato i muri con scritte in arabo. Un’impiegata del museo l’ha scoperto e ha dato l’allarme. Sulla facciata, ha riferito la donna, le parole: “Il museo diventerà ...

Uomo armato ruba un'ambulanza a Oslo e si lancia sui pedoni - Arrestato : Un Uomo ha rubato un’ambulanza e si è lanciato sulla folla nel centro di Oslo ferendo diverse persone.La polizia ha aperto il fuoco, riuscendo a bloccarlo e lo ha arrestato. “Abbiamo il controllo dell’ambulanza”, ha twittato la polizia, che ha sparato alcuni colpi contro l’Uomo, ferendolo non gravemente. Lo riferiscono i media locali, secondo i quali le forze dell’ordine starebbero cercando un ...

