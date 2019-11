Angelo Gentile scomparso da clinica Marsala in stato confusionale | Chi l' ha

Fonte : ilsussidiario

(Di mercoledì 6 novembre 2019)dalo scorso gennaio: un giallo lungo 10 mesi. La disperazione della famiglia, nuovo appello a Chi l'ha visto.

Surfiniae : RT @chilhavistorai3: Questa a 'Chi l'ha visto?' l'appello per Angelo Gentile scomparso dalla provincia di #Trapani il 9 gennaio. Perché non… - IosonoScala : RT @chilhavistorai3: Questa a 'Chi l'ha visto?' l'appello per Angelo Gentile scomparso dalla provincia di #Trapani il 9 gennaio. Perché non… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Questa a 'Chi l'ha visto?' l'appello per Angelo Gentile scomparso dalla provincia di #Trapani il 9 gennaio. Perché non… -