A Firenze torna a splendere la porta più antica del Battistero

TvBoy torna a Firenze con tre nuovi murales : Alla vigilia della Leopolda, lo street artist TvBoy è tornato a Firenze con una nuova provocazione su Matteo Renzi. Il murale "Italia Morta Vivente", affisso nel Piazzale della porta al Prato, Leopolda, gioca sul nome scelto dall ex segretario del PD, per il suo nuovo movimento politico, Italia viva che da alcuni analisti è stato visto come il tentativo di Renzi di non morire politicamente dentro il Partito Democratico. "Italia Morta Vivente" ...