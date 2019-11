Uomo disperso nell’Isonzo | il 35enne è scomparso da oltre 24 ore

Maltempo Sicilia : trovato morto l’Uomo disperso nel Siracusano - travolto da un fiume di fango : È stato trovato questa mattina alle 7:50 il corpo senza vita di un uomo disperso nel Siracusano a causa del Maltempo. Il cadavere è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco sulla SS115, tra Noto e Rosolini. L’uomo era un agente di polizia penitenziaria. Il nubifragio si è abbattuto soprattutto nella zona sud della provincia, tra Pachino, Noto e Rosolini. L’agente si trovava a bordo della sua auto, una Dacia Sandero, sulla strada statale ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Agrigento : Uomo disperso causa maltempo - 25 ottobre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. In provincia di Agrigento un uomo risulta essere disperso a causa del maltempo, 25 ottobre 2019,

Maltempo : un disperso a Licata - Uomo caduto nel fiume Salso : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - Un disperso a Licata, a causa del Maltempo. Un uomo sarebbe scivolato nella tarda serata di ieri nel fiume Salso, come hanno riferito dei testimoni, e da quel momento non si hanno più sue notizie. Le ricerche sono affidate ai sommozzatori dei Vigili del fuoco e al Nucl

Cercatore di castagne ritrovato morto. L’Uomo era disperso da sabato : Il corpo senza vita di Isidoro Ruggiero, il Cercatore di castagne milanese di 74 anni, è stato ritrovato oggi, domenica 13 ottobre, verso le 9,30 del mattino, in zona Zomeais. L’uomo era scomparso sabato mentre si trovava in compagnia di un amico a Tarcento, in provincia di Udine. I due si erano recati in Friuli per raccogliere castagne. Il cadavere è stato ritrovato grazie alle ricerche del Soccorso Alpino e Speleologico che hanno interessato ...

Montagna : in corso ricerche di Uomo disperso nel Verbano : Riprese oggi le operazioni di ricerca dell’uomo scomparso lo scorso 8 settembre a Coipo, nel Comune di Montecrestese, nel Verbano: coinvolte oltre 200 persone, tra soccorso alpino, vigili del fuoco, militari della Guardia di Finanza, protezione civile e volontari. Gli operatori del soccorso, per riuscire a condurre ricerche mirate, hanno lavorato per 2 giorni organizzando le varie squadre e perimetrando le varie zone che oggi verranno ...

Resti di un Uomo disperso dal 1997 ritrovati grazie a Google Earth [GALLERY] : I Resti di un uomo scoperti in Florida sono quelli di William Moldt, che era disperso da oltre 20 anni. Il mistero di dove fosse sparito Moldt l’8 novembre del 1997, quando aveva 40 anni, aveva lasciato perplesse le autorità. Tuttavia, il caso è stato risolto da qualcuno che ha visto un’auto affondata in un bacino su Google Earth e ha avvisato la polizia. I Resti dell’uomo sono stati trovati nel veicolo sommerso in un bacino di Wellington, ...