The Elder Scrolls Online | Dragonhold disponibile su tutte le piattaforme

The Elder Scrolls : Blades per Nintendo Switch richiederà una connessione ad internet : Durante l'E3 dello scorso anno, Bethesda aveva annunciato l'arrivo di The Elder Scrolls: Blades per mobile. Quest'anno, durante la kermesse losangelina, la società ha svelato che il gioco arriverà anche su Nintendo Switch quest'anno e che supporterà sia il cross-play che il cross-save.Attraverso un'intervista, il team di Bethesda ha svelato ulteriori dettagli, soprattutto per quanto riguarda la connessione, dato che il titolo per console ibrida, ...

The Elder Scrolls Online : Dragonhold è ora disponibile per PC e Mac : Dragonhold, il culmine della Stagione del Drago, la prima avventura annuale interconnessa di The Elder Scrolls Online, è ora disponibile per PC e Mac. I giocatori su Xbox One e PlayStation 4 potranno lasciare il segno nel Sud di Elsweyr dal 5 novembre.In Dragonhold troviamo il Sud di Elsweyr, una nuova area della storia con tre biomi unici e piena di Delve, World Boss, missioni, eventi Dragon Hunt e tanto altro. I giocatori possono ottenere ...

Isles of Adalar è un nuovo RPG open world che ricorda molto The Elder Scrolls ed è in arrivo il prossimo anno : Peakway Software ha annunciato Isles of Adalar, un gioco di ruolo open world fantasy sia per giocatore singolo che in co-op che arriverà su PC a luglio 2020. Per celebrare questo annuncio, il team ha pubblicato il primo trailer di annuncio.Il gioco verrà pubblicato assieme ad un editor di livelli e supporto a Steam Workshop in modo che i giocatori possano creare i proprio elementi o modificarne di esistenti."Lavoreremo attivamente per costruire ...

The Elder Scrolls Online vi consente di salvare gatti ed altri animali con un'iniziativa benefica in-game! : Attraverso un comunicato stampa, Bethesda annuncia un'iniziativa benefica all'interno di The Elder Scrolls Online volta a raccogliere fondi dedicati al salvataggio di gatti ed altri animali domestici.L'obiettivo di The Elder Scrolls Online è sempre stato unire i giocatori per sconfiggere le minacce di Tamriel. Oggi ZeniMax Online Studios invita i fan a una sfida nel mondo reale: salvare e migliorare la vita di tanti animali sparsi per il mondo. ...

OnceLost Games è il nuovo studio formato dai creatori di The Elder Scrolls : Un team di ex sviluppatori di The Elder Scrolls si è riunito per formare un nuovo studio chiamato OnceLost Games, attualmente al lavoro su un gioco di ruolo fantasy open-world.L'ambizione di OnceLost Games è quella di "colmare il divario tra i pilastri profondi e complessi dei giochi degli anni '90, con i valori di produzione, i controlli migliorati e le caratteristiche dei giochi di oggi." Julian LeFay , considerato il "Padre di The Elder ...