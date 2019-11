Uomini e Donne | Gemma Galgani si emoziona per la serenata di Juan Luis

Uomini e Donne sceglie il nuovo tronista : lui è Carlo Pietropoli - : Luana Rosato Uomini e Donne ha un nuovo tronista: lui è il 28enne Carlo Pietropoli, approdato nel dating show di Canale 5 durante le ultime registrazioni del trono classico Per un tronista che se ne va, un altro approda a Uomini e Donne: lui è Carlo Pietropoli, nuovo protagonista del dating show di Canale 5 dopo l’uscita di scena di Alessandro Zarino. Presentato durante le ultime registrazioni del trono classico, Carlo sembra essere ...

Alessandro Zarino rompe il silenzio sul ‘no’ rifilato da Veronica : il retroscena a Uomini e Donne : Negli ultimi giorni fa discutere molto il “no” che la corteggiatrice di Uomini e Donne, Veronica Burchielli, ha rifilato al tronista Alessandro Zarino. La Burchielli non aveva mandato giù che l’ex tronista volesse invitare, al dating-show di Maria De Filippi, altre sue aspiranti corteggiatrici, ma alla fine ha colto la palla al balzo per diventare la nuova tronista del dating show. Maria De Filippi, dopo aver salutato ...

Che fine hanno fatto Tara e Cristian di Uomini e Donne : Che fine hanno fatto Tara e Cristian di Uomini e Donne? I due hanno formato una delle coppie più amate della trasmissione di Maria De Filippi. Subito dopo l’incontro nel programma e la scelta hanno partecipato a numerosi show televisivi, poi sono scomparsi dal piccolo schermo. Cristian Galella era salito sul trono di Uomini e Donne dopo il “no” di Paola Frizziero, volto storico della trasmissione. In seguito aveva subito ...

Uomini e donne - Veronica Burchielli dopo il no ad Alessandro Zarino diventa tronista : È un porto di mare lo studio di Uomini e donne, e per un tronista che se ne va ce ne sono ben 2 pronti a insediarsi sul trono. Nella puntata registrata il 31 ottobre non c’è solo l’ingresso di Carlo Pietropoli come nuovo tronista, ma anche una svolta clamorosa nel percorso di Veronica Burchielli. Le prime parole di Veronica Burchielli da tronista La ragazza è oggetto di una scelta lampo da parte di Alessandro Zarino (QUI chi è), che ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni oggi 4 novembre : Tina e Gemma - è lite! - trono over - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni puntata di oggi, 4 novembre, trono over. Gemma contro Tina Cipollari e ValenTina Autiero allo scontro con Simone

Uomini e Donne - Alessandro Zarino : "Veronica? L'ho persa per sempre" : Una scelta decisamente inaspettata quella avvenuta la settimana scorsa durante le ultime registrazioni in studio del Trono Classico, all'interno del programma Uomini e Donne dove, come un fulmine a ciel sereno, abbiamo visto improvvisamente Alessandro Zarino correre dietro le quinte per convincere Veronica Burchielli a rientrare, terminando soltanto pochi minuti dopo con il chiedere a Maria De Filippi di poterla scegliere in via definitiva ...

“Si picchiano di nuovo!”. Uomini e donne : tra Gemma Galgani e Tina di nuovo caos : Brutte notizie alla corte di Maria De Filippi, ancora guai per la regina indiscussa del trono Over Gemma Galgani. Parliamo però di una piccola anticipazione: infatti quello che vi stiamo per raccontare non è ancora successo. A Uomini e donne va in onda una nuova puntata del Trono Over, che vede protagonista Gemma Galgani. La dama torinese ha un durissimo scontro con Tina Cipollari. Le due intrattengono i telespettatori con una forte lite. In ...

Gossip Uomini e Donne - Ida Platano si sfoga : “Chi rischia…” : Ida Platano di Uomini e Donne: l’ultimo suo sfogo sui social Sabato scorso è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E anche in questa circostanza a far molto parlare è stata la coppietta composta da Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Difatti quest’ultima si è molto lamentata del cavaliere, asserendo che tra loro non c’è stato nemmeno un bacio passionale in questo periodo di frequentazione. Ma non è ...

Uomini e Donne - trono over : IDA - RICCARDO e il bacio mancato : Chi si aspettava il lieto fine tra Ida Platano e RICCARDO Maria Guarnieri resterà deluso. I due protagonisti del trono over hanno infatti preso parte alla registrazione di Uomini e Donne avvenuta sabato 2 novembre e hanno svelato a Maria De Filippi che tra di loro continuano ad esserci degli evidenti problemi di coppia. Scopriamo insieme quali, grazie alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News. Uomini e Donne, news: RICCARDO non ha ...

Uomini e Donne oggi : rissa sfiorata - grande delusione per Gemma : Uomini e Donne oggi Trono Over: accesa lite tra Tina e Gemma, JeanPierre chiude la conoscenza con la dama torinese oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Over, che vede protagonista Gemma Galgani. La dama torinese ha un durissimo scontro con Tina Cipollari. Le due intrattengono i telespettatori con […] L'articolo Uomini e Donne oggi: rissa sfiorata, grande delusione per Gemma proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e donne - Alessandro non corteggerà Veronica : 'L'ho persa' : È stato davvero sorprendente l'epilogo dell'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e donne, durante la quale Alessandro Zarino ha scelto Veronica Burchielli. Temendo di perderla, dopo che lei aveva messo in discussione le vere intenzioni del tronista, lui ha deciso di dichiararsi ma ha ottenuto un sonoro 'no'. La ragazza, infatti, ha continuato a dirsi certa che non ci fosse del vero interesse nei suoi confronti. Poco dopo, Maria De ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Classico : Veronica Burchielli è la Nuova Tronista! : Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico: Alessandro fa improvvisamente la sua scelta con un colpo di scena, mentre arrivano molte segnalazioni alla redazione. Il Trono Classico di Uomini e Donne è arrivato ad un punto di svolta e per un tronista in particolare, Alessandro Zarino, è già giunto il momento della scelta. E proprio in quel frangente è stata eletta una Nuova tronista, e ne è in arrivo anche un secondo… Ecco che cosa è ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 4 novembre : nuovo cavaliere per Gemma - trono over - : Uomini e Donne, Anticipazioni oggi 4 novembre: dame e cavalieri tornano in studio, ecco cosa vedremo in onda dalle 14.45 su Canale 5.