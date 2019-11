Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 10 | 10

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 4 novembre 2019)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio un membro del comitato nazionale di radicali italiani è stato fermato con l’accusa di associazione mafiosa e favoreggiamento nell’ambito di un’operazione disposto dalla Procura di Palermo che ha portato in carcere 5 persone compreso il capomafia di Sciacca Accursio dimino Antonello Nicosia esponente radicale per anni impegnato in battaglie per i diritti dei detenuti secondo I magistrati avrebbe sfruttato le visite in carcere il boss detenuti con al seguito della deputata Giuseppina occhionero per far da tramite tra capi mafia e clan portando all’esterno messaggi e ordini in alcune intercettazioni citate nel Greto di Nicosia insultava Falcone definiva il boss Matteo Messina Denaro il nostro primo ministro occhio nero non è indagata Ma sarà sentita come testimone e ...

