La terra brucia | la temperatura della roccia sta cambiando molto rapidamente

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il risultato è stato recentemente pubblicato su Progress in Physical Geography: Earth and Environment, ma è il 2014 quando i ricercatori dell’Istituto scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar), insieme a quelli dell’Università di Insubria, misurano il momento esatto in cui scompare il permafrost in una grotta del monte Canin, sulle Alpi Giulie. La scomparsa di questo particolare stato termico, che chiamiamo permafrost, ha però alcune gravi conseguenze sulla conservazione delle riserve idriche e sulla stabilità delle montagne. “Bisogna immaginare lasotnea come organizzata per strati. Lo strato più esterno ghiaccia d’inverno e scongela d’estate mentre lo strato più interno rimane sempre sotto lo zero: questo è il permafrost”, spiega Renato R. Colucci del Cnr-Ismar. Nel Settembre 2014 si è verificato un cambiamento repentino del regime ...

broby68 : La terra brucia: roccia più calda e meno stabile - LibereZampe : La terra brucia: roccia più calda e meno stabile - SensoDiNausea : RT @CronacaTorino: La terra brucia, roccia più calda e meno stabile -