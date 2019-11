Il fallimento M5s su Ilva e i cori razzisti del Verona

Tagadà - Fausto Bertinotti dà le pagelle : bocciati Pd e M5s. Perché sono destinati al "fallimento" : Fausto Bertinotti, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, dà le sue pagelle a Partito democratico e Movimento 5 stelle dopo la disfatta alle elezioni regionali in Umbria. "Bisogna dare un giudizio sulle forze in campo. Il Pd ha subìto una mutazione genetica che l'ha trasformato in una formazion

L'esperimento umbro è un disastro : cosa c'è dietro il fallimento di Pd e M5s : Più che l’esito in sé, a contare davvero erano le proporzioni. E le proporzioni dicono che per la destra, in Umbria, è stato un trionfo, e che il “laboratorio” del nuovo centrosinistra, invece, ha prodotto almeno per ora un mezzo obbrobrio. Perché, quando ormai lo spoglio è pressoché ultimato, Donat

Ignazio Marino : cancellazione piani mia Giunta ha portato a fallimento M5S : Roma – Ignazio Marino, ex Sindaco di Roma, si è voluto esprimere sul tema dei rifiuti che attanaglia la Capitale, additando il totale azzeramento dei piani della sua gestione come causa del fallimento della politica del Movimento Cinque Stelle: “Se in tre anni di governo della Capitale sono stati sostituiti oltre venti fra assessori e dirigenti apicali delle aziende di Roma è evidente che manca una visione del futuro e si punta ...