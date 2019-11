Ferrari | conti da record e alleanze con il Made in Italy

Ferrari - conti oltre le attese. Riviste al rialzo le stime sul 2019 : Ferrari chiude il primo trimestre con utili netti a 169 milioni. Il dato è in calo del 41% rispetto allo stesso periodo

Conti oltre le attese per Ferrari che rivede al rialzo le stime sul 2019 : Ferrari chiude il primo trimestre con utili netti a 169 milioni. Il dato è in calo del 41% rispetto allo stesso periodo

LIVE F1 - GP Stati Uniti 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - la Ferrari deve continuare a spingere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Risultato e classifica FP1 – La cronaca della FP1 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 di Formula Uno. Sul Circuit of The Americas – COTA dalle ore 21.00 i protagonisti della massima categoria del motorsport torneranno in scena per 90 minuti di grande importanza. In questo turno, infatti, capiremo ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari veloce ma non perfetta e la Mercedes continua a vincere : Il lunedì, come spesso si è detto, è dedicato ai bilanci. Il Mondiale 2019 di F1 non fa eccezione in questo e il britannico Lewis Hamilton, a segno per la decima volta in stagione (successo n.83 in carriera per lui), è sempre più vicino al titolo iridato. Nel prossimo weekend si andrà ad Austin (Stati Uniti) e a LH44 basterà arrivare ottavo, anche in caso di successo del finlandese Valtteri Bottas, per centrare il suo sesto titolo iridato. Un ...

LIVE F1 - GP Messico 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - Ferrari per continuare a volare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca prove libere 1 – Classifica tempi prove libere 1 – La cronaca della FP2 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2019 di Formula Uno. Sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez prende il via il sabato della prova messicana con i sessanta minuti della FP3 che permetterà a piloti e team di apportare le ultime modifiche ...

Formula 1 - Giovinazzi fiducioso : “se continuo così - nessuno mi toglierà il posto in Alfa. La Ferrari? Mi supporta sempre” : Il pilota italiano ha parlato del rinnovo con l’Alfa Romeo Racing, ammettendo di essere abbastanza fiducioso Antonio Giovinazzi vuole tenersi stretto il sedile dell’Alfa Romeo Racing anche nella prossima stagione, il rinnovo non è ancora arrivato ma il pilota di Martina Franca sta facendo di tutto per strapparlo. AFP/LaPresse Di strada da fare ce ne è ancora, ma gli ultimi risultati ottenuti in pista inducono certamente ...

Transizione energetica - Ferraris (ad Terna) : Avremo cambiamenti continui - serve pianificazione adeguata : Agenzia Vista L'edizione degli Stati Generali della Transizione energetica a Roma. ?

F1 - GP Russia 2019 : la Ferrari è pronta a continuare a volare ma la strategia Mercedes fa paura : La Ferrari continua il suo settembre da sogno e si presenterà in pista oggi per il GP di Russia 2019 ancora una volta da incredibile favorita per la vittoria finale. Una consapevolezza maturata lentamente ma inevitabilmente dopo le recenti prestazioni che hanno visto un Charles Leclerc letteralmente infuocato riuscire a portare la “nuova” SF90 ad un limite impensabile fino a solo un mese fa. Il monegasco ha offerto l’ennesima ...

F1 - Mondiale 2019 : la Ferrari vuole continuare a vincere! Come sono gli ultimi 6 circuiti? Dov’è favorita la Rossa? : La Ferrari sta attraversando un momento davvero speciale, ha vinto le ultime tre gare e la stagione ha completamente cambiato fisionomia dopo un avvio stentato caratterizzato da troppe difficoltà. Il Cavallino Rampante è risorto nell’ultimo mese, le vacanze hanno fatto bene alla Scuderia di Maranello che ha ricaricato le pile ed è tornata in pista con una monoposto affidabile, grintosa, tecnicamente perfetta e soprattutto vincente. Tre ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri del trap misto alla ricerca del titolo continentale. Buon avvio del duo Pellielo-Stanco - si attendono Rossi e De Filippis. Bene Littamè-Ferrari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01 Che inizio per Littamè-Ferrari: 25/25 per lei, 24/25 per lui. Vanno in testa con lo score di 49/50. 10.42 C’è grande attesa per conoscere i risultati della prima serie di Mauro De Filippis e Jessica Rossi: eguaglieranno il complessivo 46/50 del duo Pellielo-Stanco. 10.30 Inizia ora la gara riservata agli juniores! 10.23 Ricordiamo intanto come sono composti i binomi azzurri: ...