E se la smettessimo con questa mania di dover sempre migliorare?

(Di lunedì 4 novembre 2019) Smetti di «guardarti l’ombelico»Ricordati che devi morireIndossa il Cappello del NoLeggi un romanzo, non un libro di autoaiuto o una biografiaDifendi il tuo diritto di resisterePuoi farcela. Sei forte. La strada del successo è tua. Basta che tu faccia queste «enne» cose, che tutte le mattine tu ti ripeta queste «enne» cose, che tu conoscaformula di successo e che lavori costantemente su te stesso, pensando rigorosamente positivo e sorridendo(proprio come un «Teletubbies strafatto», insomma). Sottinteso: se non ce la fai la colpa è solo tua, perché evidentemente non ti impegni abbastanza e non vuoi abbastanza. Tutti noi abbiamo presente questo classico vocabolario da mondo del self-help e del life coaching, un business dal successo crescente che, tra libri di auto-aiuto e nuove figure professionali (spesso di dubbia competenza e utilità), fattura ogni anno milioni e ...

