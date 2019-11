Arcelor Mittal | dalla vittoria della gara all' abbandono di Taranto | 18 mesi di polemiche

Arcelor Mittal - a Taranto l'ira di operai e sindacati : "Una bomba sociale causata da incompetenza politica" : La notizia della volontà del colosso dell'acciaio di fare un passo indietro sull'ex Ilva mette a rischio migliaia di posti di lavoro. Bentivogli (Cisl): "Colpa del pasticcio del Salva-imprese sullo scudo penale". La Fiom: "Subito chiarimenti"

L’incontro fra Giuseppe Conte e ArcelorMittal è stato rinviato a mercoledì : L’incontro fra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e ArcelorMittal, la multinazionale indiana che controlla l’acciaieria ILVA e che ieri aveva annunciato di volere rescindere il contratto di proprietà, è stato rimandato a mercoledì 6 novembre. Lo hanno scritto diversi

Ex Ilva - rimandato a mercoledì il vertice Conte-ArcelorMittal : Politica in movimento dopo l’annuncio di rescissione del gruppo dal contratto di acquisto - Renzi e la nostalgia per la cordata Jindal-Arvedi-Cdp

Ilva - Landini chiede intervento pubblico : “Governo tolga alibi - Arcelor Mittal rispetti l’accordo” : Dopo l'annuncio della multinazionale Arcelor Mittal, che ieri ha fatto sapere di voler lasciare l'ex Ilva di Taranto, si attendono le mosse del governo. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha proposto un intervento pubblico: "Può essere la Cassa Depositi e Prestiti, sarebbe un modo per dire ad Arcelor Mittal che c'è un interesse del nostro Paese affiché gli investimenti promessi vengano realizzati".Continua a leggere

Ilva - ArcelorMittal lascia Taranto. Conte : «Nessun motivo che giustifichi il recesso». Slitta vertice a Palazzo Chigi : Una «bomba», che va a sovrapporsi ad un percorso sulla manovra già accidentato. L'annuncio dell'addio di ArcelorMittal all'ex Ilva aumenta ben sopra il livello di...

Ex Ilva - Conte : “Inaccettabile posizione di ArcelorMittal - governo vuole mantenere livelli occupazionali” : “La posizione espressa oggi da ArcelorMittal è inaccettabile, il governo è determinato nel voler mantenere i livelli occupazionali attuali“. A dirlo, di fronte ai sindacati riuniti a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo l’annuncio della multinazionale di voler abbandonare il sito produttivo di Taranto. L'articolo Ex Ilva, Conte: “Inaccettabile posizione di ArcelorMittal, governo vuole ...

La lettera di ArcelorMittal ai commissari Ilva : ecco perché ce ne andiamo : Il venir meno dell'immunità penale sul piano ambientale, il rischio di veder spento l'altoforno 2 per motivi di sicurezza e il generale clima di ostilità. ecco i motivi per cui la multinazionale dell'acciaio si chiama fuori dalla gestione del gruppo e lo riaffida ai commissari, e quindi allo Stato

Il guaio della fuga di Arcelor-Mittal da Taranto raccontato dai quotidiani in edicola : ArcelorMittal annuncia l'addio all'Ilva. Dietro il recesso dell'impegno sull'impianto di Taranto lo stop allo scudo penale per gli ex manager e i provvedimenti del Tribunale di Taranto. Il governo alla società che guida l'azienda: cercate solo una scusa. L'allarme dei sindacati: una bomba sociale. Conte convoca tutti a Roma: non consentiremo la chiusura. E sulla manovra economica e finanziaria e la plastic tax il premier ora apre al ...

Lo scudo penale come "foglia di fico". L'accusa del M5s ad ArcelorMittal : Lo scudo penale, cancellato per i vertici dell'ex Ilva, è solo una foglia di fico per la multinazionale ArcelorMittal che ha preso la gestione degli stabilimenti di Taranto. Indietro non si torna. È questa la posizione di M5s, che, sul punto, viene riferito, marcia compatto. La decisione di presentare in Senato l'emendamento soppressivo dell'articolo 14 del decreto legge Imprese che conteneva la tutela penale a tempo, per chi fosse ...

Ex Ilva - ArcelorMittal annuncia il ritiro dal contratto di acquisto. I sindacati : incapacità politica. Il governo : no alla chiusura : Giorni fa i vertici di ArcelorMittal, col nuovo ad Lucia Morselli, hanno incontrato i ministri Patuanelli (Mise) e Provenzano (Mezzogiorno) affermando come la crisi del mercato dell’acciaio renda difficile il mantenimento degli impegni sia contrattuali che occupazionali. Incontro nel pomeriggio al Mise

Ilva - ArcelorMittal lascia Taranto. Conte : «Nessun motivo che giustifichi il recesso». Vertice mercoledì a Palazzo Chigi : Una «bomba», che va a sovrapporsi ad un percorso sulla manovra già accidentato. L'annuncio dell'addio di ArcelorMittal all'ex Ilva aumenta ben sopra il livello di...

Stanare ArcelorMittal : La decisione piomba a palazzo Chigi in mattinata e in forma riservata. Il mittente è ArcelorMittal: caro governo, entro trenta giorni ce ne andiamo da Taranto e vi restituiamo l’impianto dell’ex Ilva. L’irritazione del colosso dell’acciaio per lo stop allo scudo penale e per i provvedimenti della magistratura era nota, non la scelta di dire basta. Giuseppe Conte resta spiazzato. Alza il telefono e convoca ...

