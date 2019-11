A Central Park la prima scultura in onore delle donne

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 4 novembre 2019) Aldi New York ci sono 23 statue di uomini che hanno fatto la storia: fra loro, Cristoforo Colombo, Alexander Hamilton, William Shakespeare, Sir Walter Scott. Ma non ce n’è nemmeno una dedicata ai traguardi raggiunti dalle. Finalmente, però, qualcosa sta cambiando: una commissione cittadina ha chiesto che venga riservato uno spazio a una statua che raffigura tre pioniere nella lotta per i diritti: Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton e Sojourner Truth (quest’ultima, ex schiava e abolizionista, è stata aggiunta in un secondo momento alla, in risposta alle critiche per la mancanza di una donna afroamericana). «Questa statua trasmette il potereche si impegnano, tutte insieme, per apportare un cambiamento rivoluzionario nella nostra società», ha spiegato l’attivista Pam Elam, presidente della no-profit Monumental Women, che ha ...

