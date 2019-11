Maltempo La Spezia | frane e allagamenti | 21 interventi dei vigili del fuoco

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019) Ideldel Comando provinciale di Lasono stati impegnati oggi in numerosi, 26 per la precisione, di cui 21 dovuti all’ondata diche ha colpito il territorio della provincia. Le situazioni più critiche si sono verificate in Val di Vara, con la fuoriuscita del fiume a San Pietro Vara, una frana che ha interrotto la strada fra Costola e Buto, e numerose persone rimaste isolate a causa degli, soccorse da una squadra di specialisti acquatici. Altra situazione critica ad Arcola, dove una frana ha interrotto Via Valentini all’altezza del centro storico del paese. Dopo le 19 la situazione ha iniziato a normalizzarsi. L'articoloLa: 21deidelMeteo Web.

repubblica : Esonda il fiume a Borghetto Vara: il paese allagato, tutti in strada con le pale - BGrisafi : RT @Italia_Notizie: Esonda il fiume a Borghetto Vara: il paese allagato, tutti in strada con le pale - Italia_Notizie : Esonda il fiume a Borghetto Vara: il paese allagato, tutti in strada con le pale -