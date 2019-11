Chiesa |  Ruini | Preti sposati? sarebbe un errore

Fonte : agi

(Di domenica 3 novembre 2019) "Una scelta sbagliata" quella di ordinare sacerdoti dei diaconi, e in questo senso si è orientato a maggioranza il Sinodo. "Spero e prego che il Papa, nella prossima Esortazione apostolica post-sinodale, non la confermi". Lo dice il cardinale Camillo Ruini in un'intervista al Corriere della Sera. Si tratta, spiega, di una scelta sbagliata: "Le ragioni principali sono due. Il celibato dei sacerdoti è un grande segno di dedizione totale a Dio e al servizio dei fratelli, specialmente in un contesto erotizzato come l'attuale. Rinunciarvi, sia pure eccezionalmente,un cedimento allo spirito del mondo, che cerca sempre di penetrare nella, e che difficilmente si arresterebbe ai casi eccezionali come l'Amazzonia. E poi oggi il matrimonio è profondamente in crisi: i sacerdotie le loro consortiro esposti agli effetti di questa crisi, e la loro condizione ...

