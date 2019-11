Alghero | donna col morbo di Crohn rischia di morire di fame perché mancano le flebo

Fonte : fanpage

(Di domenica 3 novembre 2019) Unadi 43 anni diè affetta dadi, un'infiammazione cronica dell'intestino che causa ulcere, stenosi e fistole, e impedisce di assorbire gli alimenti. La 43enne è arrivata a pesare 37 chili: per salvarla è necessario un intervento chirurgico, ma non ci sono in Sardegnaa sufficienzapossa acquistare peso e sottoporsi all'operazione.

MediasetTgcom24 : Alghero, mancano le flebo: donna con il morbo di Crohn rischia di morire di fame #Alghero - SkyTG24 : Alghero, mancano le flebo: donna rischia di morire di fame - lucadg75 : RT @SkyTG24: Alghero, mancano le flebo: donna rischia di morire di fame -