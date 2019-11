Novara | 40enne uccide il fratello

Fonte : blogo

(Di sabato 2 novembre 2019) 18.20 - Rosario Saporito, ilricercato per ore dopo l'omicidio delDaniele, si è costituito nel tardo pomeriggio di oggi presso presso il commissariato dei carabinieri di. Non è chiaro se l'uomo sia rimasto ain tutte queste ore o se si sia allontanato salvo poi tornare indietro per costituirsi.16.00 - È in corso dal primo pomeriggio di oggi tra il Piemonte e la Lombardia la caccia aldi Trecate, in provincia di, che per motivi ancora da chiarire ha ucciso a colpi di pistola suoDaniele Saporito, 36 anni.L'aggressione fatale è avvenuta nell'abitazione di Trecate in cui la vittima viveva insieme alla madre dopo la recente separazione dalla moglie. Il, identificato dalle autorità come Rosario Saporito, avrebbe esploso diversi colpi di pistola contro ilprima di darsi alla fuga a bordo della sua automobile portando con ...

