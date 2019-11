Finale Mondiale Rugby Video Inghilterra-Sudafrica | highlights | show a Yokohama

L’Italia Under 17 di calcio ha battuto il Messico e si è qualificata agli ottavi di Finale dei Mondiale : La nazionale italiana di calcio Under 17 ha battuto il Messico per 2 a 1 in una partita dei gironi dei Mondiali in corso in Brasile, e si è matematicamente qualificata agli ottavi di finale. L’Italia è andata in vantaggio

Classifica Superbike - Mondiale 2019 : la graduatoria Finale. Jonathan Rea in trionfo - Bautista secondo : Jonathan Rea ha vinto il Mondiale Superbike 2019, il britannico ha conquistato il titolo iridato per la quinta volta in carriera. L’alfiere della Kawasaki ha chiuso la stagione con 663 punti, infliggendo così 165 lunghezze di distacco allo spagnolo Alvaro Bautista che ha dominato la prima parte di stagione con la Ducati salvo poi andare in panne. Terzo posto per il britannico Alex Lowes su Yamaha, appena 14 punti in più del compagno di ...

Matteo Berrettini - Rublev battuto in due set : con la semiFinale conquistata a Vienna il tennista azzurro entra nella Top 10 mondiale : Matteo Berrettini sarà il quarto tennista italiano dell’era Open, il settimo di sempre, ad abbattere il muro della Top 10 mondiale: da lunedì il 23enne romano sarà almeno numero 9 della classifica Atp. Merito della semifinale conquistata all’Erste Bank Open, torneo Atp 500 sul veloce indoor di Vienna, dopo aver battuto ai quarti Andrey Rublev. Berrettini si è imposto 2 set a 0 sul russo in poco meno di due ore di partita (1h53′) vincendo ...

Atletica - Davide Re : “Sono ancora rammaricato per la Finale Mondiale mancata nei 400 metri. Voglio rifarmi alle Olimpiadi di Tokyo 2020” : A distanza di alcuni giorni, Davide Re ancora pensa a quegli otto centesimi che lo hanno privato della soddisfazione di una finale nei 400 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera a Doha. Il 44″85 non è stato sufficiente per centrare l’obiettivo, dal momento che lo standard era leggermente più alto. Sarebbe stato necessario correre sul limite del suo primato italiano (44″77) per essere parte del gioco. “Provo ancora un ...

Tortu nella storia - approda alla Finale Mondiale dei 100 metri : Filippo Tortu si e' qualificato per la finale dei 100 metri ai Mondiali di Doha, in Qatar. Il 21enne sprinter milanese delle Fiamme Gialle

Tortu - lo sprinter che ha riportato l'Italia in una Finale Mondiale dei 100 metri : Dal campo di Giussano in Brianza alla stellare finale mondiale sui 100 metri, la gara più veloce, più emozionante, più intensa dell'atletica leggera. Filippo Tortu, ottimo settimo in 10"07 nella gara vinta dall'Us Boys di Atlanta, Christian Coleman con 9"76 (record mondiale stagionale), è nella storia del movimento italiano perché dopo 32 anni un azzurro è ritornato a disputare una finale iridata. Era il 30 agosto del 1987 quando Pierfrancesco ...

Tortu - lo sprinter che ha riportato l'italia in una Finale Mondiale dei 100 metri : Dal campo di Giussano in Brianza alla stellare finale mondiale sui 100 metri, la gara più veloce, più emozionante, più intensa dell'atletica leggera. Filippo Tortu, ottimo settimo in 10"07 nella gara vinta dall'Us Boys di Atlanta, Christian Coleman con 9"76 (record mondiale stagionale), è nella storia del movimento italiano perché dopo 32 anni un azzurro è ritornato a disputare una finale iridata. Era il 30 agosto del 1987 quando Pierfrancesco ...

Bridge - Mondiali 2019 : la Polonia si aggiudica il titolo mondiale contro l’Olanda in Finale : Sono andati in archivio i Mondiali di Bridge a Wuhan (Cina) e nella Bermuda Bowl è stata la Polonia a poter festeggiare in un tirato atto conclusivo contro l’Olanda il successo del titolo iridato. I polacchi, in vantaggio a metà del percorso 91-90, nella giornata odierna sono riusciti a prendere il largo e a concludere con lo score di 174 a 153, non permettendo agli orange di recuperare il margine acquisito. Importante per l’esito ...

Lotta libera – Frank Chamizo ad un passo dalla gloria : domani la Finale Mondiale contro Sidakov : Frank Chamizo in finale dei Mondiali di Lotta libera: l’atleta azzurro affronterà il russo Sidakov per il titolo del mondo Frank Chamizo non smette di stupire. L’atleta azzurro non delude le aspettative e conquista la finale dei Campionati del Mondo di Lotta in corso di svolgimento a Nur Sultan (Astana). Chamizo si è messo in tasca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, nelle quali proverà a migliorare il bronzo di Rio 2016, ...

MotoGP - Mondiale 2019 : per Valentino Rossi un Finale di stagione da limbo? : Il Mondiale MotoGP 2019 mette in archivio il 13esimo appuntamento della sua stagione e si prepara per le ultime sei tappe che condurranno il Circus fino a Valencia a metà novembre. Il campionato, com’è ben noto, è già ampiamente concluso. Marc Marquez ha ampiamente chiuso ogni discorso a livello di titolo iridato, sempre che ce ne sia stato uno. Il suo margine di vantaggio parla di 93 lunghezze su Andrea Dovizioso, 124 su Danilo Petrucci ...

MotoGP - Mondiale 2019 : per Valentino Rossi un Finale di stagione da limbo? : Il Mondiale MotoGP 2019 mette in archivio il 13esimo appuntamento della sua stagione e si prepara per le ultime sei tappe che condurranno il Circus fino a Valencia a metà novembre. Il campionato, com’è ben noto, è già ampiamente concluso. Marc Marquez ha ampiamente chiuso ogni discorso a livello di titolo iridato, sempre che ce ne sia stato uno. Il suo margine di vantaggio parla di 93 lunghezze su Andrea Dovizioso, 124 su Danilo Petrucci ...

Basket - Mondiale 2019 : Australia in semiFinale! Sconfitta 82-70 la Repubblica Ceca. Ora la sfida alla Spagna : L’Australia, per la prima volta nella sua storia giocherà una semifinale ai Mondiali di Basket. Lo farà contro la Spagna, venerdì. Decisivo al raggiungimento di tale risultato la vittoria ai danni della Repubblica Ceca per 82-70 nell’ultimo quarto di finale in programma. Una partita molto più complicata del previsto, ma che alla fine vede primeggiare gli oceanici con talento ed esperienza internazionale. Fondamentali i 24 punti di ...

Basket - Mondiale 2019 : Spagna in semiFinale! Battuta la Polonia 90-78 : La Spagna era grande favorita del secondo quarto di finale dei Mondiali di Basket 2019 e mantiene il pronostico superando 90-78 la Polonia. Un match di fatto comandata dall’inizio alla fine, ma che ha visto rimanere in partita i polacchi fino a 3′ dalla sirena. Il grande merito della selezione guidata da coach Scariolo è stato quello di rimandare al mittente tutti tentativi di rimonta da parte degli avversari sfornando giocate di ...

Beach volley - World Tour Finals Roma 2019. Ancora ko Mol/Sorum : Finale Mondiale bis tra gli uomini. Risorge Ludwig (e sfida Agatha/Duda) tra le donne : Da Amburgo a Roma la strada è breve, almeno in campo maschile. Stessa finale mondiale al Foro Italico e stesso sgomento nel non vedere nell’atto conclusivo i grandi protagonisti della stagione, i norvegesi Mol/Sorum che, dopo 31 successi consecutivi, otto tornei vinti più un titolo europeo, si fermano davanti alla rimonta dei campioni del mondo russi Krasilnikov/Stoyanovskiy e Ancora una volta dimostrano di non essere invincibili, anzi di essere ...