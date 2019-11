Una famiglia fa una scoperta atroce - Cosa c’è nel loro seminterrato : Una famiglia, un giorno, per caso ha fatto una scoperta terribile: nel seminterrato della propria abitazione ha trovato del sangue, l’equivalente di cinque pollici e resti di animali,. L’uomo che ha fatto questa terribile scoperta, Nick Lestina non credeva ai suoi occhi. E’ accaduto che Nick aveva deciso di vendere la propria casa e, prima di scattare delle foto per pubblicizzarla, ha fatto un giro anche nel seminterrato dove non andava da ...

MotoGp - Valentino Rossi tradisce un sorriso : “Yamaha forti in Malesia - ma c’è qualCosa da monitorare” : Il pilota della Yamaha ha parlato al termine della prima giornata di prove libere, tradendo un certo ottimismo in vista del prosieguo del week-end Terzo tempo nella seconda sessione di prove libere, quinto assoluto per Valentino Rossi, che conclude la prima giornata di lavoro in Malesia con un sorriso. AFP/LaPresse Il Dottore appare soddisfatto del feeling con la sua M1 ai microfoni di Sky Sport MotoGp, sottolineando però come ci sia ...

Dall’auto elettrica agli Stati Uniti : Cosa c’è dietro la fusione Fca-Psa : The logo of Fiat Chrysler Automobiles (FCA) is pictured at the Mirafiori plant in Turin on July 11, 2019 within the inauguration of the assembly line of the Fiat 500 BEV Battery Electric Vehicle, the first of its kind in Europe. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo credit should read MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images) Come si dice in questi contesti: tanto tuonò che alla fine piovve. Le case automobilistiche Fiat Chrysler automobiles e il Groupe ...

Cosa c’è stasera in TV : La seconda parte di "Titanic", una nuova serie tv italiana, e una delle migliori commedie di Aldo, Giovanni e Giacomo

Manovra - Cosa cambia per le famiglie nel 2020 : non c’è la ‘carta bimbi’ - il bonus bebè è per tutti e aumenta il voucher nido per i redditi bassi : Il bonus bebè diventa universale. Il voucher per gli asili nido raddoppia per le famiglie con Isee fino a 25mila euro, passando dagli attuali 1.500 euro a 3mila euro. Mentre per l’assegno unico, al di là che si chiamerà o meno ‘carta bimbi‘, bisognerà aspettare un altro anno. Sono queste le principali novità previste nell’ultima bozza della Manovra giallorossa per le famiglie, dove sono stati aggiunti 600 milioni di euro, ...

Cosa c’è stasera in TV : Soprattutto "Titanic", per chiedervi per l'ennesima volta se ci stavano o no sia Jack che Rose su quella zattera

Cosa c’è stasera in TV : Tornano "Le Iene" domenicali, c'è l'ultima puntata della serie tv "Imma Tataranni" e Ron Howard sarà da Fabio Fazio

MotoGp - Valentino Rossi attanagliato dai soliti problemi : “c’è una Cosa che non riusciamo a risolvere” : Il pilota della Yamaha ha analizzato l’ottavo posto ottenuto a Phillip Island, concentrandosi sui soliti problemi della sua M1 Una partenza bruciante, primo posto dopo poche curve e una confidenza mai avuta fino a questo momento. Con il passare dei giri però Valentino Rossi è finito nelle retrovie, trovandosi a lottare per rimanere nella top ten, agganciata nel finale con un ottavo posto che grida vendetta. AFP/LaPresse soliti ...

A Napoli c’è una vespa che invece della targa ha qualCosa di incredibile : A Napoli c’è una vespa che non ha la targa. Già questa circostanza è assurda ma cosa rende questa storia incredibile è che al posto della targa non c’è uno spazio vuoto ma la foto di Gesù. Questa moto è stata fotografata e poi la foto è stata postata ed è diventata virale. La moto è stata vista e fotografata nel quartiere Ponticelli, in Via Argine. Sia il conducente della moto che il passeggero non indossavano il casco mentre erano a ...

Volkswagen Golf - debutta l’ottava generazione. Com’è e Cosa c’è da sapere – FOTO : Ben 45 anni di carriera e più di 35 milioni di esemplari costruiti: sono questi i numeri, impressionanti, della Volkswagen Golf. Ora la berlina compatta tedesca giunge alla sua ottava generazione, che punta forte su digitalizzazione e propulsori elettrificati. I caposaldi stilistici e tecnici – l’auto, lunga circa 4,3 metri ed è realizzata sulla base del pianale modulare MQB – rimangono invariati, ma tutto è stato ottimizzato per ...

Cosa c’è stasera in TV : Raffaella Carrà con Renato Zero, due programmi di approfondimento politico, una partita di calcio e, tra i film, "Suburra" e "Ghost"

Cosa c’è stasera in TV : Un film che ha vinto l'Oscar, uno che ci è andato vicino, la finale di Amici Celebrities e l'ultima puntata di "Rocco Schiavone"

Vuoi davvero sapere Cosa c’è dentro le salsicce essiccate Slim Jim? : Alle nostre latitudini le salsicce secche Slim Jim sono una delizia appannaggio di pochi (vorremmo dire pochi gourmand, ma forse, ecco, no) ma negli States per un’ampia fetta di pubblico sono un’autentica istituzione. Forse in Europa il concetto di snack da mangiare al volo fa pensare al dolce più che al salato, ma non oltreoceano: la salsiccia Slim Jim è avvolta in una confezione dai colori vivaci – giallo, rosso, arancione: una ...

Cosa c’è negli smartphone dei ragazzi? 1 su 3 contiene materiale discutibile : Foto e video che, anche quando non sono apertamente pornografici, hanno comunque contenuti contestabili. A questi si aggiungono i commenti, in particolare nelle chat, e le sfide, le challenge pericolose. Un ragazzo su tre nel proprio smartphone ha materiale che lo potrebbe mettere nei guai secondo una indagine di Skuola.net che ha intervistato 4mila giovani tra gli 11 e i 25 anni. Il sondaggio è partito dall’inchiesta sul gruppo Whatsapp «The ...