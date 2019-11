Tennis |  Berrettini giocherà le Atp Finals |  ​Monfils ko 

Fonte : agi

(Di venerdì 1 novembre 2019) Matteo Berrettini è il terzo italiano a qualificarsi per le Atp Finals, dopo Adriano Panatta e Corrado Barazzutti. Il 23enne romano ha infatti ottenuto l'ultimo posto per le finali tra gli otto miglioriti dell'anno in programma a Londra dal 10 novembre, grazie alla sconfitta di Gael Monfils nei quarti di finale del torneo di Bercy. Il francese è stato battuto dal russo Denis Shapovalov 6-2, 6-2 e ha mancato la semifinale che gli avrebbe regalato il pass per Londra.

