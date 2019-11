Samsung Galaxy Note 10 Lite dovrebbe toccare anche l’Europa | ma non a breve

Huawei Nova 6 5G potrebbe avere un display che ricorda quello del Samsung Galaxy S10+ : A caratterizzare Huawei Nova 6 5G per quanto riguarda il design dovrebbe essere un ampio display con un foro nell'angolo in alto a sinistra per la fotocamera L'articolo Huawei Nova 6 5G potrebbe avere un display che ricorda quello del Samsung Galaxy S10+ proviene da TuttoAndroid.

Un’altra importante applicazione di Microsoft sbarca sui Galaxy Note 10 di Samsung : Microsoft OneDrive prende il posto di Samsung Cloud nei Galaxy Note 10 e Note 10+ muniti di Android 10 beta L'articolo Un’altra importante applicazione di Microsoft sbarca sui Galaxy Note 10 di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A90s non arriverà - ma consoliamoci con un nuovo misterioso Galaxy : Samsung Galaxy A90s non arriverà sul mercato, ma possiamo consolarci con un nuovo misterioso smartphone spuntato proprio in queste ore: cosa sappiamo di SM-G715F? L'articolo Samsung Galaxy A90s non arriverà, ma consoliamoci con un nuovo misterioso Galaxy proviene da TuttoAndroid.

Una bella rinfrescata alle valutazioni dell’usato per i Samsung Galaxy con TIM dal 31 ottobre : Sono in tanti qui in Italia a ritrovarsi con un Samsung Galaxy più o meno datato, con la reale prospettiva di portarsi a casa un nuovo device. Resta da gestire la fase antecedente all'acquisto dello smartphone, ovvero dare via il proprio usato. Un contributo sotto questo punto di vista ci arriva da TIM, se pensiamo al fatto che da oggi 31 ottobre abbiamo delle nuove valutazioni dell'usato da parte della compagnia telefonica. Quotazioni che ...

Samsung distribuisce un update per i Galaxy S10 in Italia ricco di novità : Samsung rilascia un aggiornamento per la gamma Galaxy S10 con la possibilità di registrare video slow motion con la fotocamera frontale e altre funzioni. L'articolo Samsung distribuisce un update per i Galaxy S10 in Italia ricco di novità proviene da TuttoAndroid.

Samsung anticipa il nuovo Galaxy Fold e cresce nell’intelligenza artificiale : Presentato alla conferenza degli sviluppatori di San Jose. Le fattezze del nuovo “Fold” ricordano quelle di un telefono a conchiglia.

Samsung ci parla del Galaxy Home e Home Mini e di altre novità alla SDC 2019 : In occasione della Samsung Developer Conference 2019, a San Jose, in California, il produttore ha deciso di mostrare ai partecipanti il Galaxy Home Mini L'articolo Samsung ci parla del Galaxy Home e Home Mini e di altre novità alla SDC 2019 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 Lite si fa vedere su Geekbench con specifiche da urlo e Android 10 : Samsung Galaxy S10 Lite ha deciso di farsi vedere in un benchmark su Geekbench, mostrando specifiche da vero top di gamma e Android 10: scopriamole e facciamo qualche considerazione al riguardo. L'articolo Samsung Galaxy S10 Lite si fa vedere su Geekbench con specifiche da urlo e Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Ci sarà un Samsung Galaxy S10 Lite - test Geekbench rivelatore ma avrà senso? : Il Samsung Galaxy S10 Lite sarà realtà: dopo le prime indiscrezioni di una possibile versione mid-range della generazione top di gamma attuale, possiamo offrire la quasi assoluta certezza che un modello del genere è già nell'aria. Un modello identificato come SM-G770F è stato appena avvistato nel database dei test benchmark Geekbench, come sottolineato anche da SamMobile. Si tratterebbe proprio dell'esemplare in questione, già in prova. Per ...

Sulle orme di Good Lock arriva Galaxy Labs - la nuova suite Samsung per l’ottimizzazione : Samsung lancia Galaxy Labs, la nuova suite di applicazioni per l'ottimizzazione dei suoi smartphone e tablet Android: ecco come installare anche in Italia File Guardian, Battery Tracker, Battery Guardian e App Booster. L'articolo Sulle orme di Good Lock arriva Galaxy Labs, la nuova suite Samsung per l’ottimizzazione proviene da TuttoAndroid.

Prima foto del Samsung Galaxy Fold 2 a conchiglia? Teaser ufficiale : Sembra essere sempre più certo l'arrivo di un Samsung Galaxy Fold 2 con un design a conchiglia: un modello ben diverso dal primo modello pieghevole lanciato ad inizio 2018 e con difficoltà portato alla sua limitata commercializzazione nel mese di settembre. A confermare questa strada, nelle scorse ore, è stato lo stesso produttore Samsung che ha fornito un Teaser di tutto rispetto per il suo prossimo Foldable. Si sta svolgendo la Samsung ...

Samsung annuncia Samsung Daily - che a breve arriverà nei dispositivi Galaxy : Samsung Daily è il nuovo hub interattivo presentato dal colosso hi-tech e prenderà il posto di Bixby Home L'articolo Samsung annuncia Samsung Daily, che a breve arriverà nei dispositivi Galaxy proviene da TuttoAndroid.

Solo oggi 30 ottobre alcuni Samsung Galaxy con il 50% di sconto : orario e dettagli in Italia : Nuova occasione importante quella che si presenta oggi 30 ottobre per tutti coloro che intendono acquistare un Samsung Galaxy a prezzo davvero scontato. Circa tre settimane fa, infatti, la divisione Italiana ha lanciato per pochi minuti alcune promozioni all'interno dello store ufficiale, con prezzi che hanno toccato anche il 50% di risparmio rispetto a quelli di listino. Una campagna flash estremamente allettante, che non a caso ha reso ...

Samsung mostra il Galaxy Fold del futuro e svela novità per Bixby e One UI 2.0 : Alla SDC 2019, che si sta svolgendo in California, Samsung mostra un teaser con il concept di un nuovo smartphone pieghevole, che potrebbe essere il nuovo Galaxy Fold. L'articolo Samsung mostra il Galaxy Fold del futuro e svela novità per Bixby e One UI 2.0 proviene da TuttoAndroid.