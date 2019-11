Mercurio nel pesce | l’aumento dei livelli colpa della pesca eccessiva e del cambiamento

Oroscopo Scorpione - novembre : Mercurio nel segno favorisce le trattative : L'undicesimo mese dell’anno sta per iniziare, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute durante il mese di novembre. Sarà un momento positivo sotto tutti punti di vista: si inizia con un buon recupero fisico che rende lo Scorpione energico e grintoso. L’amore ricoprirà un ruolo centrale, chi è in coppia potrà pensare a importanti progetti ...

L'oroscopo del giorno 24 ottobre - 2ª sestina : Venere e Mercurio nel segno dello Scorpione : L'oroscopo del giorno 24 ottobre ha già sviluppato e rese disponibili le nuove previsioni astrali interessanti questo nuovo giovedì. A essere valutati in questa sede, come ben sapete, i soli simboli compresi nella seconda tranche dello zodiaco. A coloro poco ferrati in Astrologia, ricordiamo che fanno parte della seconda metà zodiacale i sei segni relativi a: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a scoprire per ...

Allerta Mercurio nel pesce : valori sopra la norma - il Ministero della Salute dispone il ritiro [MARCA e LOTTO] : pesce smeriglio richiamato dal mercato per eccesso di mercurio. L’avviso arriva direttamente dal Ministero della Salute il quale ha emesso un richiamo specificando che si tratta di Trance di smeriglio nel cartone da 8 Kg del marchio Brasmar. Il prodotto in questione ha data di scadenza 25-02-2020 e numero di lotto 1900498 . Il richiamo è successivo ad esami analitici che hanno rivelato la presenza di mercurio in valore superiore alla ...

Nel pesce c’è il Mercurio. Ministero salute ritira tranci di smeriglio : “Non consumateli” : Il marchio è "Brasmar", il lotto 1900498 è stato prodotto in Portogallo. Il motivo del richiamo è una concentrazione di mercurio sopra i limiti consentiti. Lo smeriglio, conosciuto anche come “vitello di mare“, è una specie considerata oggi a rischio.Continua a leggere

Eccesso di Mercurio nel tonno in scatola : quali sono i rischi? La parola all’esperto : Sinonimo della poca voglia di cucinare, il tonno in scatola è un alimento estremamente comune sulle tavole degli italiani. Di recente sotto accusa per la presenza troppo elevata di mercurio nella sua carne, il tonno in scatola resta un alimento sicuro, affidabile e valido a livello nutrizionale. Si parte dal tonno fresco, alimento prezioso ricco di proprietà nutritive e principi benefici, per arrivare a quello in scatola. Che fa bene più di ...