La Corea del Nord dice che l’ultimo test missilistico eseguito con un lanciatore di razzi

Corea del Nord : testato lanciatore di razzi multiplo : La Corea del Nord ha testato “con successo” un “lanciatore di razzi multiplo super-large” di cui è stata “verificata la perfezione“: l’agenzia di stampa KCNA ha riferito che il leader Kim Jong-un ha espresso “soddisfazione per la prova” e ha inviato le sue congratulazioni all’Accademia delle scienze della Difesa per “lo sviluppo dei muscoli militari di auto-difesa del ...

NordCorea lancia proiettili non identificati nel mare del Giappone. Tokyo conferma : La Corea del Nord ha effettuato oggi il lancio di due proiettili non identificati nel Mar del Giappone. Secondo lo stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane, "i proiettili sono stati lanciati da aree nella provincia di Pyongan Meridionale nel pomeriggio". conferma del lancio e' giunta anche dal ministero della Difesa giapponese, che pero' ritiene i proiettili non abbiano raggiunto la zona economica esclusiva del Giappone. Gli ...

Calcio - Mondiali Under17 Brasile 2019 : buona la prima per Corea del Sud e Giappone : Completato nella notte italiana il quadro dei risultati della prima giornata di Mondiali Under 17 di Calcio per quanto concerne i Gironi C e D: la Corea del Sud appaia in vetta la Francia battendo per 2-1 Haiti, mentre il Giappone aggancia il Senegal vincendo per 3-0 contro l’Olanda. Nel Gruppo C la Corea del Sud indirizza nel primo tempo la sfida contro Haiti grazie alla rete di Eom Ji-Seong al 26′, cui segue il raddoppio di Choi ...

Aperti primi centri di disintossicazione da smartphone in Corea del Sud : La dipendenza da smartphone dei giovani preoccupa il governo sudCoreano a tal punto da far aprire dei centri di disintossicazione dedicati: la situazione sarà è così seria anche in Italia? L'articolo Aperti primi centri di disintossicazione da smartphone in Corea del Sud proviene da TuttoAndroid.

Corea del Nord-Corea del Sud - Son non usa mezzi termini : “è già un miracolo essere tornati tutti interi” : Il giocatore del Tottenham ha raccontato l’atmosfera respirata durante il derby delle due Coree, rivelando retroscena particolari Nessuna tv a riprendere l’incontro, stadio vuoto e niente sponsor sulle maglie perché troppo capitalisti. Si è svolto in queste condizioni il derby tra Corea del Nord e Corea del Sud a Pyeongyang, un match terminato senza reti ma con tanto agonismo in campo. Lapresse/AFP Tanti falli e parole poco ...

Golf - PGA Tour 2020 : in Corea del Sud la CJ Cup at Nine Bridges. Brooks Koepka sfida Hovland e i giovani rampanti : Si cambia scenario per questa settimana sul PGA Tour: la CJ Cup @ Nine Bridges, infatti, si disputa non negli Stati Uniti, ma in Corea del Sud, e precisamente sull’isola di Jeju, nota perché vi si trova la più alta montagna sudCoreana, l’Hallasan, che in realtà è un vulcano estinto da tempo, dal momento che l’ultima eruzione è avvenuta 800 anni fa. Il torneo ha una storia giovanissima: è nato nel 2017 e i suoi due vincitori ...

Corea del Nord contro Corea del Sud - una partita fantasma : Il match di qualificazione al Mondiale 2022 tra Corea del Nord e Corea del Sud rischia di avere zero tifosi presenti. Sugli spalti in pochissimi, soltanto alcuni tifosi neutrali. E’ presente Gianni Infantino, numero uno della Fifa. Nessun esponente della stampa. Il motivo? Il clima tesissimo tra le due nazioni, come scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito. Pyongyang ha escluso tutti. Allo stadio Kim-Il sung finisce 0-0 e la partita non ...

Sulli - morta la star sudCoreana del pop : aveva 25 anni : Era una delle star più acclamate non solo in Sud Corea ma anche nel resto del mondo grazie all’ascesa del K-Pop nelle classifiche. Sulli è stata trovata morta nella sua casa di Seongnam: il suo manager si è preoccupato perché non riusciva contattarla telefonicamente. Una volta raggiunta la casa dove Sulli viveva da sola, l’uomo ha trovato il corpo senza vita della giovane popstar. Sia il Korea Herald che la Bbc parlano suicidio ma le ...

Tennistavolo - German Open 2019 : a Brema poker cinese - doppio femminile alla Corea del Sud : Si è concluso a Brema il German Open di Tennistavolo, torneo ITTF World Tour Platinum: la Cina conquista quattro dei cinque tabelloni, con tanto di due derby negli atti conclusivi, lasciando al resto del mondo soltanto il doppio femminile, conquistato dalla Corea del Sud. Due finali perse dal Giappone, una dalla Germania padrona di casa. Di seguito tutti i risultati delle finali del German Open di Tennistavolo: SPECIALITA’ ...

Corea del Nord : stop al negoziato nucleare con gli USA : I colloqui sul nucleare tra Corea del Nord e Stati Uniti si sono interrotti nel primo giorno di incontri in Svezia. “I negoziati non hanno rispettato le nostre aspettative e sono stati interrotti“, ha annunciato il capo negoziatore di Pyongyang, Kim Myong Gil, secondo quanto riporta la Bbc. L’incontro, il primo dopo che il presidente Usa Donald Trump e il leader Kim Jong-un si erano incontrati a giugno al confine tra le due ...

Sconti sui pagamenti con la carta : il modello Corea che piace a Bruxelles : Oggi la Corea del Sud è il paese al mondo nel quale l’uso delle carte elettroniche è più frequente in percentuale del Pil. E questo ha giovato alle casse dello Stato

Tifone Mitag : 9 vittime in Corea del Sud - il bilancio potrebbe aumentare : Nove persone hanno perso la vita e molte altre sono disperse in Corea del Sud a causa del passaggio del Tifone Mitag, che ha generato piogge e forti venti. Mercoledì notte la tempesta ha colpito le parti meridionali del Paese, innescando alluvioni e frane. Si teme che il bilancio, fornito dalle autorità, possa aumentare, a causa dell’elevato numero di dispersi. L'articolo Tifone Mitag: 9 vittime in Corea del Sud, il bilancio potrebbe ...

