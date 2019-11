Alan Kurdi a Taranto, migranti smistati

Tutti ricollocati idella navein viaggio verso, indicato come porto di sbarco dopo il pre-accordo al vertice di Malta. L'imbarcazione era da 7 giorni in mare, a poche miglia dalle coste della Sicilia sudest. Arrivo previsto in Puglia domani a causa del mare mosso. Germania e Francia accoglieranno 60, Portogallo 5 e Irlanda 2. In tutto sono 88. In aiuto altre regioni per evitare l'eccessiva pressione sulla Sicilia dove due giorni fa sono giunti a Pozzallo 104della nave Ocean Viking.(Di sabato 2 novembre 2019)