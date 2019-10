XF13 - Secondo live show Sky Uno e NOW TV Ospiti Lewis Capaldi e i Maneskin

Fonte : digital-news

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Giovedì 31 ottobre, alle ore 21.15, neldel talent di Sky prodotto da Fremantle, i giudici Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta si batteranno per difendere le proprie squadre, mentre Alessandro Cattelan...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.