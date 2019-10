Per l’omeopatia è una settimana bellissima e quindi è pessima per la scienza

Fonte : wired

(Di giovedì 31 ottobre 2019) (foto: Philippe Huhuein/Getty Images) Un periodo così, per l’omeopatia, quando ricapita? In un colpo solo, istituzioni, giornali e finanziamenti hanno a modo loro detto sì alla medicina alternativa che Samuel Hahnemann teorizzò un paio di secoli fa, senza che nel frattempo sia stato raccolto uno straccio di prova scientifica che ne dimostri l’efficacia. E nonostante la comunità scientifica riconosca (in larghissima – ma proprio issima – maggioranza) che i rimedi acqua-e-zucchero possono generare al più un effetto placebo, negli ultimi giorni abbiamo assistito all’ennesima serie di strizzate d’occhio al mondo omeopatico, da intendersi come una comunità trasversale che include gruppi di pazienti, di medici, di aziende e di centri in cui si praticano terapie non convenzionali. Finanziamenti a go go in Toscana L’ultima notizia, almeno in ordine cronologico, è ...

