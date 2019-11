Milan-SPAL | probabili formazioni | Pioli si affida a Piatek dal 1′ | ospiti con Paloschi

Pagelle e Highlights Milan-SPAL 1-0 : decide Suso - prima vittoria per Pioli : Pagelle MILAN SPAL- Vince il Milan 1-0 e prima vittoria per Pioli grazie al gol di Suso. Milan caparbio, ben equilibrato, anche se ancora totalmente lontano dalla miglior condizione fisica e mentale. Bene solo parzialmente l’attacco milanista, male alcune fasi del centrocampo, vedi Kessie, decisamente anonimo anche nella sfida contro i ferraresi. Pagelle Milan SPAL […] L'articolo Pagelle e Highlights Milan-SPAL 1-0: decide Suso, ...

Pagelle e Highlights Milan-SPAL 1-0 : decide Suso - prima vittoria per Pioli : Pagelle MILAN SPAL- Vince il Milan 1-0 e prima vittoria per Pioli grazie al gol di Suso. Milan caparbio, ben equilibrato, anche se ancora totalmente lontano dalla miglior condizione fisica e mentale. Bene solo parzialmente l’attacco milanista, male alcune fasi del centrocampo, vedi Kessie, decisamente anonimo anche nella sfida contro i ferraresi. Pagelle Milan SPAL […] L'articolo Pagelle e Highlights Milan-SPAL 1-0: decide Suso, ...

Milan-Spal - Pioli a Sky : “Possiamo crescere - dovevamo chiuderla prima. Suso? Grande qualità - ma può fare di più” : Intervistato da Sky Sport al termine della gara vinta contro la Spal, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha analizzato il suo primo successo da quando siede sulla panchina rossonera. Di seguito le sue parole. Sulla gara: “Avevo chiesto lo spirito alla squadra. Credo che lo spirito ci sia stato. Abbiamo costruito delle occasioni da gol, peccato tenere in bilico il risultato fino alla fine”. Sul momento: “La partita che può ...

Milan-Spal - Semplici : “Torno a casa arrabbiato. Manca l’espulsione di Bennacer - altre cose da rivedere” : “Torno a casa arrabbiato, il Milan ha meritato di vincere ma mi piacerebbe rivedere alcuni episodi come il possibile secondo giallo su Bennacer nel finale e la posizione di Piatek sull’azione del gol. La Spal interessa meno, ha meno appeal, ma anche noi lavoriamo e mi piacerebbe che ci venissero date le cose giuste. In tre anni non mi sono mai lamentato degli arbitri”. Così Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ...

Milan-Spal - Pioli : “Ho visto miglioramenti. Suso può fare di più”. E parla di Leao da trequartista : Stefano Pioli si è presentato ai microfoni di Sky Sport per parlare della vittoria contro la Spal: “Avevo chiesto soprattutto lo spirito giusto e l’ho visto. Peccato per il risultato in bilico fino alla fine, ma vincere soffrendo può farci bene in questo momento. Adesso dobbiamo pensare alla prossima gara. Sono contento per i tifosi, per i giocatori e per la società. Abbiamo fatto cose buone e cose meno buone. Dovevamo giocare ...

Milan-Spal 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : Kessié a lutto - Calhanoglu come Dante Alighieri [FOTO] : Milan-Spal, le pagelle di CalcioWeb – Il Milan vince una partita importantissima contro la Spal. Decide uno splendido calcio di punizione di Suso, entrato nella ripresa. Proprio lo spagnolo è il migliore in campo, bene anche Paquetà e Theo Hernandez. Male ancora Kessié. In alto la FOTOGALLERY. Milan-Spal, LE pagelle DI CalcioWeb MILAN (4-3-3): Donnarumma 6: impegnato pochissimo dalla Spal, sbaglia diversi lanci con i piedi: SERATA ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : nel posticipo della decima giornata torna alla vittoria il Milan. Suso regala l’1-0 sulla Spal : Arriva finalmente la vittoria per il Milan. Dopo il doppio stop con Roma e Lecce e il cambio in panchina con l’arrivo di Stefano Pioli, torna a timbrare il cartellino la squadra rossonera che si impone in casa, a San Siro, nel posticipo del turno infrasettimanale, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Spal battuta per 1-0 dal sinistro fatato di Suso. Pioli lascia a sorpresa in panchina proprio il futuro ...

LIVE Milan-Spal 1-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Suso decide il match dalla panchina! Boccata d’ossigeno per Pioli. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.58 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 22.57 LE Pagelle DELLA SPAL: Berisha 6,5; Tomovic 6, Vicari 5,5, Cionek 6; Strefezza 6,5 (dal 82′ Paloschi), Missiroli 5,5 (dal 71′ Valoti 6), Murgia 6, Kurtic 6,5, Reca 6 (dal 82′ Sala SV); Petagna 6,5, Floccari 6. Allenatore: Semplici 6,5. 22.55 LE Pagelle DEL MILAN: Donnarumma 6, Duarte 5,5, Musacchio 6 (dal 45′ ...

Serie A - posticipo Milan-Spal 1-0 : 23.00 Prima (faticosa) vittoria di Pioli sulla panchina del Milan: battuta 1-0 la Spal nel posticipo del 10° turno. Un tiro svirgolato di Piatek (rilanciato dal 1') diventa un assist per Castillejo, che centra la traversa da pochi passi (13'). Berisha non trema su Calhanoglu, a lato la capocciata di Floccari. Brutto 1° tempo, Diavolo fifischiato.Ci pensa il neo entrato Suso, con una splendida punizione, a rasserenare gli animi di San Siro ...