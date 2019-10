Gemma Galgani via da Uomini e Donne Over? Parla Maurizio Costanzo

U&D Gossip - la Cipollari e Manetti contro Gemma Galgani : 'E' falsa' : Nel corso delle ultime ore, Gemma Galgani è stata protagonista di vari attacchi da parte di alcuni volti storici di Uomini e Donne. In particolare Tina Cipollari e Giorgio Manetti, che hanno sputato veleno contro la dama del trono over durante un'intervista concessa a "Nuovo Tv". Se l'opinionista l'ha reputata una persona falsa, la sua ex fiamma l'ha accusata di stare nel programma solo per cercare visibilità e non per trovare il vero ...

Tina Cipollari e Giorgio Manetti contro Gemma Galgani : "È falsa" - : Gianni Nencini Intervistati dal settimanale Nuovo Tv, Tina Cipollari e Giorgio Manetti attaccano Gemma Galgani: "È falsa e poco dignitosa, cerca solo visibilità in televisione" Non si placa il duello tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, ma stavolta interviene anche Giorgio Manetti. L'opinionista di Uomini e Donne e il cavaliere si sono scagliati contro la dama torinese in due distinte interviste: "È falsa e poco dignitosa, cerca solo ...

Uomini e Donne oggi - Gemma Galgani : “Tina - chiama un medico” : Gemma Galgani chiede a Tina Cipollari di chiamare il medico in studio L’atteggiamento da vittima sacrificale di Gemma Galgani non conosce limiti. Quest’oggi a Uomini e Donne è andata in onda un’esterna tra lei e Jean Pierre dove il suo volto lacrimevole ha nuovamente fatto capolino cercando di impietosirlo. L’intento del cavaliere è molto chiaro: continuare la conoscenza con lei in tutta tranquillità senza essere ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 28 Ottobre 2019 : L’ultimatum di Jean Pierre a Gemma Galgani! : Oggi a Uomini e Donne Over Gemma Galgani regala un enorme peluche a Jean Pierre. La dama si scioglie in lacrime quando scopre che lui si sente con un’altra signora! Continua il confronto tra Ida e Riccardo. Armando non riesce proprio a starsene zitto. Ecco nel dettaglio quello che succede Oggi al trono Over di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 28 Ottobre 2019: L’ultimatum di Jean Pierre a Gemma Galgani! ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Gemma Galgani Perde la Testa Per Un Venezuelano! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani scaricata da Jean Pierre! La torinese Perde la Testa per un venezuelano. Nuovi drammi per Ida Platano! In studio rientra un famoso cavaliere! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Grossa delusione per Gemma Galgani! La torinese ritrova subito il sorriso quando alla sua corte arriva un giovane Venezuelano! Presso gli studi Titanus di Roma, si sono svolte le nuove registrazioni del Trono Over. Maria ...

U&D trono over - Gemma Galgani presente al concerto di Alberto Urso a Torino : Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri continuano ad essere gli indiscussi protagonisti di questa nuova stagione del trono over di Uomini e Donne. Se la dama di Torino ha partecipato al concerto di Alberto Urso, il tarantino ha detto di essersi sentito ferito dal comportamento di Ida Platano dopo averle letto la lettera in studio. Uomini e Donne: Gemma al concerto di Alberto Nuove emozioni per Gemma, che ha partecipato al concerto di Alberto a ...

“Migno***”. Uomini e Donne - è ancora trash. E sempre loro al centro della scena : Tina Cipollari e Gemma Galgani : Uomini e Donne, è lite infinita tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La dama e l’opinionista sono arrivate ancora una volta ai ferri corti. In questa occasione, ad accusare la “collega” è stata Gemma Galgani: secondo la dama torinese, Tina Cipollari avrebbe una tresca clandesTina con il suo ex Giorgio Manetti che ormai non fa più parte del parterre senior. Malgrago la Cipollari sia fidanzata con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara, Gemma ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi : clamorosa gaffe con Gemma Galgani. Poi alla Cipollari : "Cretina" : Qualcosa con pochissimi precedenti a Uomini e Donne, dove anche Maria De Filippi, la conduttrice dello storico dating-show di Canale 5, ha perso per qualche secondo la bussola. Una gaffe, abbastanza pesante. Ma procediamo con ordine. Tina Cipollari voleva proporre a Gemma Galgani di fare il gioco de

“La mummia…”. UeD - anche Maria contro Gemma Galgani : la dama è sempre più sola e scoppia a piangere : Non è un momento facile per Gemma Galgani. La storia con Jean Pierre non sembra destinata a sbloccarsi e il copione, per la dama torinese, pronto a ripetersi. Prima c’era stato Giorgio Manetti a agitare i giorni di Gemma Galgani, poi ci aveva pensato Marco Firpo lasciato non si sa bene come e perché. Insieme erano cresciute le accuse di chi, tra il pubblico e sui social, la accusa si guardare esclusivamente al guadagno e alla permanenza in ...