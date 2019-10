Formula 1 – Hamilton soddisfatto della sua stagione | “4 pole e 10 vittorie | sono andato

Formula 1 – Verstappen a quota 100 ad Austin - che risposta a Hamilton : “la sua una dichiarazione stupida da fare” : Max Verstappen pronto per il Gp degli Stati Uniti: le parole dell’olandese della Red Bull nella conferenza stampa di Austin E’ iniziato un nuovo weekend di gra per i piloti della Formula 1: dopo la vittoria di Hamilton in Messico adesso la sfida si sposta ad Austin, sul Circuito delle Americhe per un nuovo round stagionale. Si è tenuta oggi la conferenza stampa dei piloti con protagonista numero 1 Max ...

Formula 1 - Hamilton ad Austin potrà conquistare agevolmente il sesto titolo mondiale : La stagione di Formula 1 si appresta a concludersi, con soli tre Gran Premi che mancano da disputare. Questo weekend si corre negli USA, in Texas, nel "Circuito delle Americhe" e Lewis Hamilton potrà conquistare il suo sesto titolo mondiale, a una sola lunghezza dal primatista Michael Schumacher. Hamilton sempre più vicino a Schumacher Il pilota inglese, inoltre, nel corso della prossima stagione avrà la possibilità di abbattere un altro ...

Formula 1 - Wolff e il possibile passaggio di Hamilton in Ferrari : il team principal della Mercedes allo scoperto : Il team principal della Mercedes ha parlato di un possibile passaggio di Hamilton in Ferrari nel 2021, esprimendo il proprio punto di vista Lewis Hamilton si avvicina al sesto titolo mondiale della sua carriera con la Mercedes, ma le voci di un possibile passaggio in Ferrari nel 2021 non si placano. AFP/Lapresse Indiscrezioni e retroscena si rincorrono, ma Toto Wolff continua a gettare acqua sul fuoco, sottolineando come il team di ...

Formula 1 – Hamilton non si prende tutti i meriti : “gli altri hanno commesso più errori di noi! Non abbiamo punti deboli” : Lewis Hamilton applaude il suo team: le parole del britannico della Mercedes sul lavoro di squadra Ancora un fine settimana ricco di emozioni con i motori: Formula 1 e MotoGp intratterranno ancora una volta tutti gli appassionati con un doppio appuntamento di fuoco. Se la MotoGp si sposta in Malesia per il penultimo round stagionale, la Formula 1 invece torna in pista ad Austin. La Ferrari cercherà di risollevarsi dopo gli errori commessi ...

Formula 1 - a tutto Vettel : “Hamilton grande ma non paragonatelo a Schumi. Ritiro? Ecco quando deciderò” : Il tedesco ha parlato del presente e del futuro della Ferrari, soffermandosi anche su cosa deciderà di fare dopo il 2020 Una stagione piena di alti e bassi, caratterizzata da una prima parte di Mondiale complicata seguita poi da una crescita repentina e continua. La Ferrari prova a chiudere al meglio un’annata particolare, proiettandosi già al 2020 con rinnovato ottimismo, per quello che sarà un testa a testa esaltante con la ...

Formula 1 - Chris Horner difende Verstappen : “Max un siluro su Hamilton? Lui ha commesso una manovra dura” : Il team principal della Red Bull ha difeso il proprio pilota, sottolineando come sia stato spinto fuori alla prima curva in Messico da Hamilton Max Verstappen è finito sotto i riflettori in Messico per una serie di situazioni alquanto particolari, partendo dal comportamento tenuto in qualifica fino alla caotica partenza della gara. Lapresse Molti si sono scagliati contro l’olandese, ma non Chris Horner, che ha provato a difendere il ...

Formula 1 - la clamorosa ammissione di Wolff : “Hamilton è stato discriminato quando era solo un bambino” : Il team principal della Mercedes ha parlato del passato del pilota britannico, facendo una sorprendente ammissione A guardarlo adesso, Lewis Hamilton sembra essere un uomo forte e maturo, pronto a festeggiare il sesto titolo iridato in Formula 1. Ma nel suo animo nasconde ancora cicatrici profonde, causate da comportamenti vergognosi subiti nel corso della sua infanzia. Photo4/LaPresse A rivelarli è Toto Wolff, uno dei pochi a conoscere ...

Formula 1 - Rosberg applaude i commissari : “giusto non punire Vettel per il corpo a corpo con Hamilton” : Il pilota tedesco ha analizzato il Gran Premio del Messico, soffermandosi sulla caotica partenza Il Gran Premio del Messico è andato in archivio con il successo di Lewis Hamilton e, puntualmente, Nico Rosberg non ha tradito le attese, commentando anche in questa occasione l’esito del quartultimo appuntamento del Mondiale. Photo4/LaPresse Nel suo podcast su Youtube, il tedesco ha commentato l’esito della gara, soffermandosi ...

Formula 1 - Hamilton ‘vede’ il sesto titolo mondiale : tutte le combinazioni per festeggiare ad Austin : Grazie al successo in Messico, il pilota inglese ha portato a 73 punti il vantaggio in classifica su Bottas, quando ne restano 78 a disposizione (compresi i giri veloci) Manca solo l’aritmetica, ma Lewis Hamilton può essere considerato ufficiosamente il campione del mondo 2019 di Formula 1. Il terzo posto di Bottas in Messico ha rinviato la festa del britannico, riuscito comunque a vincere un Gran Premio che, alla vigilia, sorrideva ...

Formula 1 - Verstappen recrimina : “la macchina era veloce ma non ho potuto dimostrarlo. Hamilton? Dico che…” : Il pilota della Red Bull ha commentato la gara in Messico, chiudendo al sesto posto al termine di una giornata condizionata da numerosi inconvenienti Se fosse partito dalla pole, probabilmente sarebbe riuscito a vincere il Gran Premio del Messico. Ma il banale errore commesso in Qualifica, non rallentando in regime di bandiere gialle, ha condizionato e non poco la gara di Max Verstappen. Photo4/LaPresse Il contatto con Bottas al primo ...

DIRETTA Formula 1/ Hamilton ha vinto il Gp Messico - ecco dove la Ferrari ha perso! : DIRETTA FORMULA 1 gara live Gp Messico 2019: vince Hamilton che però deve rimandare la festa per il sesto titolo iridato, oggi domenica 27 ottobre,.

Formula 1 - Hamilton durissimo contro Vettel : “partenza folle - Seb ha cercato di buttarmi fuori” : Il pilota britannico si gode il successo ma lancia una frecciatina a Vettel, colpevole di aver cercato di buttarlo fuori pista alla partenza Lewis Hamilton vince la decima gara in stagione, lo fa in Messico precedendo Vettel e Bottas dopo una gara lunga e complicata. Niente titolo iridato però, il britannico deve infatti conquistare ancora quattro punti sul compagno di squadra prima di festeggiare, cosa che farà con molta probabilità ad ...

Formula 1 - Hamilton vince il Gp Messico 2019 : ad un passo dal titolo : Dove vedere la gara di Formula 1 in diretta tv, differita e streaming? Ecco gli orari del Gran Premio del Messico su Sky e...

Formula 1 - Vettel non si nasconde : “Hamilton a velocità di crociera - in gara non siamo forti come la Mercedes” : Il tedesco ha ammesso la superiorità della Mercedes in gara, sottolineando come la Ferrari debba ancora migliorare per ridurre il gap dalle Frecce d’Argento Sebastian Vettel si prende il secondo posto in Messico ma non risparmia alcune critiche costruttive alla Ferrari, apparsa ancora una volta in ritardo rispetto alla Mercedes. photo4/Lapresse Il tedesco ha analizzato quanto accaduto in pista oggi, soffermandosi sulla velocità di ...