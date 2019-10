Sospendere il memorandum con la Libia

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) “gli accordi con la. Non possiamo far finta di non sapere. Chiudere i centri di detenzione”. Sono le parole d’ordine dell’appello firmato da diversi parlamentari ed eurodeputati italiani di Sinistra italiana, Pd, Italia viva, Radicali e anche una del M5s, a tre giorni dalla scadenza delcon lasull’immigrazione. “Chiediamo che il Governo italiano sospenda con effetto immediato gli accordi sul supporto ed il coordinamento della Guardia Costiera libica e la gestione dei centri di detenzione per migranti e che contestualmente avvii la dismissione della Missione di Supporto alla Guardia Costiera Libica”, recita il testo.L’appello viene diffuso dopo la richiesta del segretario del Pd Nicola Zingaretti di modificare ilcon lae dopo la disponibilità alla modifica dichiarata dal ministro ...

