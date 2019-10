Calore dal legno | quando il riscaldamento è green

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) C’era una volta il focolare. Oggi quella che può apparire la più antica e tradizionale forma didelle nostre case, legna da ardere e pellet, rappresenta una delle più importanti risorse per combattere il cambiamento climatico e una delle soluzioni più avanzate per ‘scaldarsi senza scaldare il pianeta’. Eppure sono in pochi a conoscere la realtà del ‘che nasce dal‘, nonostante i numeri. Partiamo dalclimatico. Tutti sanno che, per combatterlo, è necessario passare dalle energie fossili (petrolio, carbone, gas) alle energie rinnovabili, e che l’Europa vuole diventare leader mondiale in materia di rinnovabili raggiungendo entro il 2030 almeno il 32% di energia proveniente da rinnovabili. In pochi però sanno che ilè di gran lunga la prima tra le energie rinnovabili. In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili ...

