Arriva la conferma | Fca sta trattando la fusione con Peugeot

Supercoppa Italiana - scelta la sede della finale Juventus-Lazio : la conferma Arriva dal club bianconero : Novità sulla Supercoppa Italiana 2019. La finale si giocherà ancora in Arabia Saudita. La conferma arriva tramite le parole del direttore operativo bianconero, Giorgio Ricci, nel corso dell’assemblea dei soci: “Non siamo noi a doverlo ufficializzare, ma a breve non mancherà il comunicato da parte della Lega. Juventus-Lazio si giocherà in Arabia Saudita verosimilmente nel mese di dicembre”. La scelta si rifà al contratto ...

Scomparsa Luciana Fantato - Arriva la terribile conferma. Finisce così uno dei casi più seguiti a ”Chi l’ha visto?” : Era Scomparsa misteriosamente la mattina del 10 novembre 2017 dalla sua abitazione di via Gazzera, a Gambolò. Il marito di Luciana Fantato, Pierino Marcantognini, era stato ospite più volte della trasmissione ‘Chi l’ha visto?’, finendo protagonista dei commenti dei telespettatori a causa della sua mania di accumulare oggetti raccolti per strada. All’epoca della sparizione di Luciana Fantato, i volontari delle unità cinofile perlustrarono una ...

Cuadrado Juventus - Arriva la conferma : inversione di rotta - ora cambia tutto! : Cuadrado Juventus- Un’estate trascorsa tra punti interrogativi e potenziali addii, poi la conferma e il nuovo ruolo disegnato da Sarri. Cuadrado, ora come ora, rappresenta un punto fisso della Juventus del presente e del futuro. Ecco perchè la società bianconera sarebbe pronta ad offrire all’esterno colombiano il rinnovo contrattuale. Piovono conferme: l’ex Fiorentina potrebbe nero su bianco il suo nuovo matrimonio con la ...

Incidente con i 4 ragazzi morti : Arriva la conferma sul conducente responsabile : Cosenza è ancora in lutto dopo l’Incidente dello scorso weekend a Rende, in cui hanno perso la vita Alessandro Algieri, Mario Chiappetta, Federico Lentini, e Paolo Iantorno, tutti di età compresa tra i 18 e i 19 anni. La macchina sulla quale viaggiavano, una Volkswagen Polo, si è schiantata frontalmente con un’altra vettura, a bordo della quale c’era una coppia, un uomo e una donna, rispettivamente di 33 e 31 anni, rimasti ...

Pogba Juventus - ora Arriva la conferma : l’assist Arriva dalla Spagna : Pogba Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “AS“, il Real Madrid starebbe mollando totalmente la pista che porterebbe a Paul Pogba. Una scelta drastica, ma giustificata dalle eccessive richieste dello United e dal forte interesse per Eriksen. Pista libera per Paratici, il quale potrebbe convincere il centrocampista francese a far ritorno in bianconero. 120 milioni di euro la richiesta dello United, cifra che la ...

Chiara e Simone - la news-bomba dopo Temptation Island. La conferma Arriva proprio da loro : Simone Bonaccorsi non sa che quello al quale sta partecipando è il suo ultimo falò a “Temptation Island Vip”: Alessia Marcuzzi ha per lui dei video, dove si vede la fidanzata Chiara Esposito vicina al single Antonio Moriconi. Fra i due sembrerebbe esserci un interesse reciproco ma alla fine del filmato lei ammette il suo amore per Simone: “Mi sono resa conto che nessuno dei single riesce a distrarmi dall’amore che provo ...

Massimiliano Allegri conferma l'anno sabbatico : rifiutate tutte le offerte che gli sono Arrivate : Massimiliano Allegri, l'ex tecnico bianconero, si prende un anno sabbatico e non tornerà in panchina prima della prossima stagione. La scelta non cambia, nonostante le tantissime proposte arrivate nelle ultime settimane. A fargli il filo tutta Europa: ci hanno pensato a Manchester, sponda United, vi

Formula 1 - la Mercedes sente già in tasca i due titoli mondiali : Arriva la conferma ‘indiretta’ di Wolff : Il team principal della Mercedes ha ammesso che non verranno più introdotti nuovi aggiornamenti sulle monoposto di Hamilton e Bottas da qui alla fine della stagione La Mercedes ha deciso di non apportare più aggiornamenti sulle W10 di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, una scelta dovuta al netto vantaggio accumulato sia nella classifica piloti che in quella Costruttori, dove ormai manca solo l’aritmetica per festeggiare entrambi i ...

NVIDIA SHIELD TV vicina alla presentazione : Arriva la certificazione che lo conferma : Lanciata nel 2015 e aggiornata nel 2017 con un processore più potente, il Tegra X1, la NVIDIA SHIELD TV nella sua prima incarnazione ha saputo affermarsi come uno dei migliori hub multimediali basati su Android TV. A giudicare dalle ultime indiscrezioni però la Casa di Santa Clara è pronta ad aggiornare il progetto, raddoppiando l’offerta. Sì perché la prossima NVIDIA SHIELD TV dovrebbe arrivare in due versioni, e se l’avvistamento ...

Milan - il ko contro il Torino non fa traballare Giampaolo : la società gli conferma la fiducia. E domenica Arriva la Fiorentina dell’ex Montella : Lo aveva detto anche Paolo Maldini prima del fischio d’inizio del match contro il Torino e la doppietta di Belotti che ha sancito la sconfitta del Milan non sembra aver cambiato l’idea della dirigenza rossonera: Marco Giampaolo resta l’allenatore. La panchina dell’ex tecnico della Sampdoria non traballa, nonostante dopo 5 giornate di Serie A i punti raccolti siano appena 6, frutto di due vittorie e 3 sconfitte. Compresa ...

“Ci siamo lasciati - vi chiedo rispetto”. Uomini e Donne - clamoroso addio della storica coppia : la conferma Arriva proprio da lei : Nascite, matrimoni e clamorosi addii. Il programma di Uomini e Donne ci ha abituati a tantissimi gossip da quando ha iniziato ad andare in onda su Canale Cinque. Nel corso degli anni, infatti, grazie a Maria De Filippi tantissime coppie sono convolate a nozze e hanno avuto figli. Gli ultimi in ordine di tempo sono Jara e Nicola del Trono Over. Il 24 settembre i due sono diventati genitori e la notizia, come spesso capita, è stata data ...

Formula 1 - la conferma di Giovinazzi in Alfa non Arriva : si allunga l’ombra di Nico Hulkenberg : Appiedato dalla Renault per far spazio a Ocon, il tedesco adesso è appetito sul mercato e l’Alfa Romeo Racing potrebbe farci un pensierino Il futuro di Antonio Giovinazzi è tutt’altro che definito, il pilota italiano infatti non è stato al momento confermato dall’Alfa Romeo Racing per la prossima stagione, per questo motivo sono aumentate le voci circa una sua possibile sostituzione. Photo4 / LaPresse La sua posizione ...

Ambra Lombardo seno rifatto - Arriva conferma con foto di Signoretti : Ambra Lombardo ha deciso di rifarsi il seno davvero, la conferma è arrivata da Signoretti Ora lo ha fatto davvero: Ambra Lombardo ha deciso di “gonfiare” il seno. Ne aveva parlato già in passato e adesso ha trovato il coraggio per sottoporsi all’intervento di chirurgia estetica: la notizia è stata data da Riccardo Signoretti, direttore […] L'articolo Ambra Lombardo seno rifatto, arriva conferma con foto di Signoretti ...

Hamza bin Laden - Arriva la conferma dalla Casa Bianca : è stato ucciso in un’operazione antiterrorismo degli Stati Uniti : La Casa Bianca conferma la morte del figlio di Osama Bin Laden: “Hamza bin Laden, membro di alto rango di al-Qaeda e figlio di Osama bin Laden – si legge in una nota – è stato ucciso in un’operazione antiterrorismo degli Stati Uniti nella regione Afghanistan-Pakistan“. Secondo la Casa Bianca, l’uccisione “non solo priva al-Qaeda di importanti competenze di leadership e legame simbolico con il padre, ma mina ...