Fonte : eurogamer

(Di martedì 29 ottobre 2019), l'RPG dal forte comparto narrativo diEntertainment, è da ogginei negozi anche nella versione per Nintendo.Inseguirai il Dr Jonathan Reid, un famoso chirurgo specializzato nelle trasfusioni di sangue, che è appena tornato dalla Grande Guerra alla sua città natale, Londra, per scoprirsi diventato un vampiro. Essendo un uomo di logica e scienza, egli vedrà tutti i suoi dogmi e credi capovolti, ritrovandosi immerso in un mondo sovrannaturale pieno di società segrete, creature abominevoli e antichi ordini che hanno il compito di terminare la sua esistenza. Tutto questo viene accompagnato dal crollo della popolazione londinese, afflitta da una terribile malattia - e il Dr. Reid potrebbe essere l'unica speranza per fermarla."Londra, 1918. Sei il Dr. Jonathan Reid e sei appena diventato un vampiro. Come medico, devi trovare una cura per ...

Eurogamer_it : Vampyr: Il pluripremiato action RPG di DONTNOD è disponibile ora per Switch -