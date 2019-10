Sicilia : Philippe Daverio - 'Mi scuso con i Siciliani ma io minacciato di morte' e scrive a Musumeci (4) : (Adnkronos) - "Non mi permetterei mai di chiederLe una traccia di sense of humour ma nondimeno spero non abbia confuso una trasmissione televisiva virtuale con la realtà che Ella deve affrontare nell’ARS e che il suo collega Ansaldi dovrebbe afferrare in Parlamento. Capisco che per un politico l’ins