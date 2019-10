Rfi non garantì la sicurezza | 12 persone verso il processo per il treno

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 29 ottobre 2019) I pm di Milano hanno chiuso le indagini per disastro ferroviario colposo e altri reati, in vista della richiesta di, a carico di 12, ossia 2 manager e 7 tra dipendenti e tecnici Rfi (Rete ferroviaria italiana), la stessa società, e 2 ex vertici dell’Agenzia Nazionale per ladelle Ferrovie sull’incidente ferroviario di Pioltello in cui il 25 gennaio 2018 morirono 3e decine rimasero ferite. Stralciata la posizione di 2 managerrd e della società in vista dell’archiviazione.Nell’inchiesta, condotta dalla Polfer e coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dai pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, alle 11fisiche vengono contestati i reati di disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, mentre la società Rfi è indagata per la legge sulla ...

