Palermo | atti vandalici in un asilo di Villabate | Lagalla ' pronto a intervenire'

Maltempo Sicilia : riattivata la circolazione dei treni sulla Palermo-Catania : A seguito dell’ondata di Maltempo dei giorni scorsi, sono in via di completamento in Sicilia le operazioni di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria: ripresa ieri, alle 19, la circolazione dei treni sulla linea Palermo–Catania, sospesa per l’allagamento dei binari tra Sferro ed Enna. Interrotta la linea Modica-Siracusa, per i gravi danni all’infrastruttura causati dalle piogge e dall’esondazione di alcuni ...