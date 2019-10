Luca colpito con la mazza prima di essere ucciso La famiglia molla Nastia

Omicidio Luca Sacchi - la versione di Del Grosso : «L’ho colpito alla testa per errore. Non volevo ucciderlo» : L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata sabato scorso ai due giovani di Casal Monastero accusati di concorso in Omicidio e rapina. Il gip: «Per Pirino e Del Grosso misura proporzionata ai fatti gravissimi»

Rapina a Roma - morto Luca Sacchi colpito alla testa per difendere la fidanzata. Organi donati - scippatori fuggiti in Smart : E' morto il ragazzo di 24 anni che ha cercato di difendere la sua ragazza da una Rapina ed è stato ferito da un colpo di pistola alla testa . E' successo a Roma . Luca Sacchi , personal...

Leucemia : sintomi e cura del tumore che ha colpito il papà di Mimmo Lucano : Una panoramica sulla Leucemia, una famiglia di tumori del sangue suddivisa in varie forme e sottotipi in base alle cellule coinvolte e alla rapidità dell'evoluzione della patologia. Alcune leucemie sono caratteristiche dei bambini, altre colpiscono in età avanzata - come avvenuto al papà di Mimmo Lucano - e possono essere asintomatiche per lungo periodo.Continua a leggere