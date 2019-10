I marchi più di moda degli ultimi tre mesi

Il marchio ‘Jeep’ fa (più) ricca la Juventus - aumenta il valore della sponsorizzazione : i dettagli dell’accordo : Il club bianconero ha pubblicato questa mattina un comunicato in cui rende noto l’aumento del valore della sponsorizzazione del marchio ‘Jeep’ La Juventus e FCA Italy hanno raggiunto un accordo per aumentare di 25 milioni di euro il valore della sponsorizzazione ‘Jeep‘ per le prossime due stagioni, raggiungendo anticipatamente un’intesa comunicata nella mattinata di oggi. Foto Francesca Soli ...

SIMONA marchiNI/ 'Ho perso 4 figli - la cosa più dolorosa della mia vita' : Attrice e conduttrice tv, SIMONA MARCHINI si è raccontata senza filtri tra carriera e vita privata nel salotto di Vieni da me: ecco le sue parole.

marchi spariti - Le Case italiane che non ci sono più FOTO GALLERY : Se il progetto della P72 dovesse avere un seguito produttivo, come annunciato dal gruppo Ideal Venture, il Marchio De Tomaso tornerebbe finalmente in vita con un modello di alto prestigio, erede della celebre one-off P70 del 1965. Tanti, del resto, sono i costruttori italiani che tra lo scorso secolo e il nuovo millennio hanno chiuso i battenti, con buona pace di molti appassionati, che oggi vorrebbero queste Case di nuovo in attività. Le ...

L’addio di marchisio : “La testa c’era - il corpo non girava più” : "Avrete immaginato il perché vi ho chiesto di venire qui oggi. Ho deciso di ritirarmi, è stata una decisione ponderata, ma difficile. Ho scelto un luogo come questo per annunciarlo. Volevo farlo a casa mia, ma non ci stavamo tutti quanti, quindi ringrazio la Juventus che mi ha concesso questo luogo speciale". Sono le parole con cui Claudio Marchisio allo Stadium ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. "Ho passato una notte insonne, ho ...

Claudio marchisio non giocherà più a calcio : Claudio Marchisio, calciatore italiano di 33 anni tra i più forti della sua generazione e storico centrocampista della Juventus, ha annunciato oggi il suo ritiro dal calcio giocato. Marchisio, che ha organizzato una conferenza stampa all’Allianz Arena di Torino per

"Il mio corpo non reggeva più". marchisio ha spiegato il suo addio al calcio : "Ho vissuto un'estate difficile, ero impegnato in una riabilitazione, ho cercato di recuperare ma vedevo che la mia testa voleva fare qualcosa che il corpo non reggeva più". Così l'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, che oggi pomeriggio all'Allianz Stadium ha dato l'addio al calcio giocato. "Se non è più possibile dare il meglio è giusto prendere una decisione - ha aggiunto Marchisio - sono arrivate offerte importanti da altri ...

Onu - Guterres : ‘Paura è marchio più venduto. Autoritarismo e diritto d’asilo fatto a pezzi. Allarme per possibili conflitti armati nel Golfo’ : Venti di guerra tra Riyad e Teheran, conflitto commerciale tra Usa e Cina, la nascita di “nuove forme di Autoritarismo”, il “diritto di chiedere asilo fatto a pezzi”. Sono le principali sfide che la comunità internazionale si trova a fronteggiare secondo il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, che ha aperto i lavori della 74esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro. “Siamo di fronte all’allarmante ...