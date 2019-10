Bruno Arena torna in pubblico per lo spettacolo comico in suo onore

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 29 ottobre 2019), ildei "Fichi d'India" colpito da emorragia cerebrale nel 2013, èto in mezzo al suo. L'occasione? Lobenefico in suo, #Forza, organizzato al Teatro Nuovo di Milano con tanti amici e artisti. Sul palco per lui e per la platea (sold out) c'erano numerosi comici che, insieme ae Max Cavallari, hanno partecipato negli anni a programmi come Zelig e Colorado: Katia Follesa e Angelo Pisani, Raul Cremona, Gianluca "Scintilla", Andrea Pucci, Debora Villa e tanti altri volti noti che della risata hanno fatto la loro professione.Tutti insieme, protagonisti dello stessodi cabaret, per sostenere l'amicoche da ormai sei anni è costretto su una sedia a rotelle in seguito all'emorragia che lo colpì nel 2013. Sul palco c'era anche Paolo Ruffini, che aha dedicato parole di stima e affetto in un post ...

